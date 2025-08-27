Rajasthan: लूनी नदी की रपट पार करते समय जीप बही, मां और 2 बेटियों की मौत; पति समेत तीन लापता

पुलिस के अनुसार शेरगढ़ के जाटों का वास नृसिंहपुरा निवासी पेमाराम पुत्र सुरताराम जाट (40 वर्ष) परिवार के साथ गाड़ी में सवार होकर जसोल माता राणी भटियाणी मंदिर के लिए रवाना हुआ था। बालोतरा के रेलवे चौथी फाटक लूनी नदी जसोल रपट वाला मार्ग सुगम होने पर इस ओर से जाने का फैसला लिया। दोपहर करीब डेढ़ बजे रपट से होकर गुजर रहे थे। जीप के आगे एक अन्य लोडिंग वाहन चल रहा था। तभी पानी के तेज बहाव से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। चालक कुछ समझ पाता इससे पहले गाड़ी पलट कर पानी के साथ बहने लगी।