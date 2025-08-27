Rajasthan: लूनी नदी की रपट पार करते समय जीप बही, मां और 2 बेटियों की मौत; पति समेत तीन लापता

Balotra Accident: बालोतरा जिले में जसोल के समीप लूनी नदी में बुधवार दोपहर एक जीप गाड़ी बहने से एक महिला और दो बच्चों की मौत हो गई। गाड़ी में महिला का पति और दो अन्य जने पानी में बह गए। चालक सहित दो जनों को मुश्किल से बाहर निकाला जा सका। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम व गोताखोर नदी में बहे तीनों जनों की तलाश में जुटे हैं। इसके लिए चार ड्रोन कैमरा की मदद ली जा रही है। गाड़ी में आठ जने सवार होने बताए जा रहे हैं।
पुलिस के अनुसार शेरगढ़ के जाटों का वास नृसिंहपुरा निवासी पेमाराम पुत्र सुरताराम जाट (40 वर्ष) परिवार के साथ गाड़ी में सवार होकर जसोल माता राणी भटियाणी मंदिर के लिए रवाना हुआ था। बालोतरा के रेलवे चौथी फाटक लूनी नदी जसोल रपट वाला मार्ग सुगम होने पर इस ओर से जाने का फैसला लिया। दोपहर करीब डेढ़ बजे रपट से होकर गुजर रहे थे। जीप के आगे एक अन्य लोडिंग वाहन चल रहा था। तभी पानी के तेज बहाव से गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। चालक कुछ समझ पाता इससे पहले गाड़ी पलट कर पानी के साथ बहने लगी।
इस दौरान एक युवक ने आवाज देकर लोगों को मौके पर बुलाया। जिला कलक्टर सुशील कुमार, जिला पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार सहित प्रशासन व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कार्य शुरू किया। क्रेन की मदद से गाड़ी बाहर निकाली।
इस हादसे में मीरोदेवी पत्नी पेपाराम जाट (32 वर्ष), उर्मिला पुत्री पेपाराम (7 वर्ष), पूजा पुत्री पेपाराम (3 वर्ष) की मौत हो गई। गाड़ी पलटने से पेपाराम, कबू देवी व एक मासूम नदी में बह गए। गोताखोर और बचाव दल उनकी तलाश कर रहा है। इस हादसे में चालक देवाराम (55 वर्ष), राणीदान सिंह (70 वर्ष) घायल हुए, जिन्हें राजकीय चिकित्सालय लाया गया। उपचार बाद दोनों स्वस्थ हैं।