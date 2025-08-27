जम्मू-कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक में झुंझुनूं का जवान शहीद, गांव में पसरा मातम

हवलदार इकबाल अली 15 जनवरी 2003 को सेना में भर्ती हुए थे। 21 ग्रेनेडियर्स यूनिट में शामिल इकबाल के पिता हवलदार यासीन, दादा अफजल भी भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं। शहीद के चाचा, भाई, भतीजा भी राजस्थान पुलिस में सेवा दे रहे हैं। इकबाल का बुडाना गांव की नसीम बानो के साथ 2010 में निकाह हुआ था। उनके दस वर्ष की पुत्री मायरा है।