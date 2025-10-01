Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

उजड़ गया पूरा परिवार: माता-पिता और बेटे का एक साथ होगा अंतिम संस्कार, ऑपरेशन करवाकर बाड़मेर लौटते वक्त कार के उड़े परखच्चे

3 Died In Rajasthan Road Accident: माता-पिता और बेटे की एक साथ मौत के बाद अब परिवार में अरुण की पत्नी और दो बच्चों का सहारा ही शेष रह गया है।

2 min read

बाड़मेर

image

Akshita Deora

Oct 01, 2025

फोटो : पत्रिका

Bus-Car Collision In Balotra Accident: बालोतरा जिले के बांगुड़ी के पास मंगलवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक ही परिवार से 3 जनों की जिंदगियां छीन ली। बालोतरा शहर के वार्ड नंबर 24 निवासी सिंधी समाज के गोविंदराम (72) पुत्र जानीमल सिंधी, उनकी पत्नी पार्वती (65) और पुत्र अरुण कुमार (45) की मौत से न केवल परिवार बल्कि पूरा समाज गमगीन है। मोहल्ले में हर कोई स्तब्ध है, क्योंकि एक पल में परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। तीनों का एक साथ अंतिम संस्कार होगा।

मृतकों के फाइल फोटो: पत्रिका

फल व्यवसाय से जुड़े थे गोविंदराम

जानकारी के अनुसार गोविंदराम का बालोतरा सब्जी मंडी में फल का व्यापार था। उनके परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा था। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है जबकि बेटा अरुण कुमार माता-पिता के साथ रहते थे। अरुण के दो बच्चे हैं। 17 वर्षीय बेटा बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा है और बेटी बालोतरा में कक्षा 9 की छात्रा है। माता-पिता और बेटे की एक साथ मौत के बाद अब परिवार में अरुण की पत्नी और दो बच्चों का सहारा ही शेष रह गया है। परिवार पर अचानक टूटा यह दुख पूरे समाज को व्यथित कर गया है।

पिता का ऑपरेशन करवाकर लौट रहे थे

योगेश सोनी ने बताया कि गोविंदराम हर्निया की समस्या से पीड़ित थे। इसी कारण वे अपनी पत्नी पार्वती और बेटे अरुण कुमार के साथ बाड़मेर ऑपरेशन करवाने गए थे। मंगलवार को ऑपरेशन के बाद तीनों कार से बालोतरा लौट रहे थे। कार अरुण कुमार चला रहे थे।

अस्पताल&nbsp;में&nbsp;उमड़ी&nbsp;लोगों&nbsp;की&nbsp;भीड़ फोटो: पत्रिका

उनके साथ आगे की सीट पर विनोद आसवानी पुत्र जीवनलाल बैठे थे जबकि पीछे गोविंदराम और पार्वती बैठे थे। बांगुड़ी के पास निजी बस से भिड़ंत में कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही गोविंदराम, पार्वती और अरुण कुमार की मौत हो गई। वहीं विनोद आसवानी गंभीर घायल हुए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।

पूरा परिवार उजड़ गया

सिंधी समाज के लोगों ने बताया कि गोविंदराम परिवार के आधार स्तंभ थे। अब उनके साथ पत्नी और इकलौते बेटे की मौत ने परिवार को पूरी तरह बिखेर दिया है। अरुण की असमय मौत से उनकी पत्नी, बेटा और बेटी अकेले रह गए हैं। समाज के लोग भी इस त्रासदी से बेहद दुखी हैं और हर किसी की जुबां पर बस यही है कि ईश्वर किसी भी परिवार को ऐसा काला दिन न दिखाए। वहीं यह हादसा बालोतरा शहर के लिए गहरे दुख की घटना बन गया है।

ये भी पढ़ें

Kota: पिता ने कुछ ही दिन पहले ही खरीदी थी 75 लाख की कार, दोनों बेटों की दम घुटने से मौत के बाद अब यादें ही रह गई
कोटा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2025 09:34 am

Published on:

01 Oct 2025 09:25 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / उजड़ गया पूरा परिवार: माता-पिता और बेटे का एक साथ होगा अंतिम संस्कार, ऑपरेशन करवाकर बाड़मेर लौटते वक्त कार के उड़े परखच्चे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

बालोतरा में निजी बस और कार की भिड़ंत, पति-पत्नी व पुत्र की दर्दनाक मौत, 25 घायल

balotra accident
बाड़मेर

बाड़मेर से चलने वाली ट्रेनों के समय में बदलाव, जोधपुर-दिल्ली समेत इन जगहों की यात्रा करने वाले यात्री पढ़ लें ये खबर

Railway News
बाड़मेर

थार के रेगिस्तान में 38 में से 36 तेल खोजों को देवी नाम, मंगला है दुनिया की सबसे बड़ी तेल खोज

बाड़मेर

Balotra News: पड़ोसी को फंसाने के लिए पति-पत्नी ने रचा बड़ा खेल, पुलिस ने पर्दाफाश कर किया गिरफ्तार

false case of theft
बाड़मेर

पूर्व विधायक मेवाराम जैन पोस्टर विवाद: पुलिस ने कहा-जल्द करेंगे खुलासा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Mewaram Jain
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.