उजड़ गया पूरा परिवार: माता-पिता और बेटे का एक साथ होगा अंतिम संस्कार, ऑपरेशन करवाकर बाड़मेर लौटते वक्त कार के उड़े परखच्चे

जानकारी के अनुसार गोविंदराम का बालोतरा सब्जी मंडी में फल का व्यापार था। उनके परिवार में 3 बेटियां और एक बेटा था। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है जबकि बेटा अरुण कुमार माता-पिता के साथ रहते थे। अरुण के दो बच्चे हैं। 17 वर्षीय बेटा बैंगलोर में पढ़ाई कर रहा है और बेटी बालोतरा में कक्षा 9 की छात्रा है। माता-पिता और बेटे की एक साथ मौत के बाद अब परिवार में अरुण की पत्नी और दो बच्चों का सहारा ही शेष रह गया है। परिवार पर अचानक टूटा यह दुख पूरे समाज को व्यथित कर गया है।