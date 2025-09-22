Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

Rajasthan: बाड़मेर में फायरिंग और जानलेवा हमला का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; अन्य आरोपियों की तलाश जारी

Rajasthan News: बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र में फायरिंग कर जानलेवा हमला और मारपीट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

बाड़मेर

Nirmal Pareek

Sep 22, 2025

Barmer News
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना क्षेत्र में फायरिंग कर जानलेवा हमला और मारपीट की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहन को भी जब्त कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने बताया कि 17 सितंबर को पीड़ित भजनलाल विश्नोई ने धोरीमन्ना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट के अनुसार जब वह अपनी पिकअप गाड़ी से घर जा रहे थे, तभी कृषि मंडी से खारी जाने वाली सड़क पर कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। जान से मारने की नीयत से उन पर पिस्टल से दो फायर किए और मारपीट भी की। इस घटना में दिनेश, हापूराम, मनोहर, विकास पूनिया, प्रकाश और चार-पांच अन्य अज्ञात लोग शामिल थे।

घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस और वृत्ताधिकारी सुखाराम के सुपरविजन में धोरीमन्ना थानाधिकारी बगडूराम और डीएसटी प्रभारी महिपाल सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग की घटना में शामिल दो आरोपियों श्रवण कुमार विश्नोई पुत्र रामजीवन (26) निवासी कबूली और कमलेश कुमार विश्नोई पुत्र रामचंद्र (28) निवासी नेड़ी नाडी को गिरफ्तार कर लिया।

इस कार्रवाई में वारदात में इस्तेमाल की गई इसुजी गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की आगे की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

इस कार्रवाई में थाना धोरीमन्ना से एसएचओ बगडू राम, हेड कांस्टेबल वीरम खां, कांस्टेबल कुम्भाराम, आसुराम, जगाराम और मनोज और डीएसटी से सहायक उप निरीक्षक महिपाल सिंह, कांस्टेबल नखतसिंह, रामस्वरूप मीणा और कांस्टेबल चालक स्वरूप सिंह शामिल थे।

Published on:

22 Sept 2025 06:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Rajasthan: बाड़मेर में फायरिंग और जानलेवा हमला का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; अन्य आरोपियों की तलाश जारी

