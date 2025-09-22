Rajasthan: बाड़मेर में फायरिंग और जानलेवा हमला का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार; अन्य आरोपियों की तलाश जारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस और वृत्ताधिकारी सुखाराम के सुपरविजन में धोरीमन्ना थानाधिकारी बगडूराम और डीएसटी प्रभारी महिपाल सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया गया। पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग की घटना में शामिल दो आरोपियों श्रवण कुमार विश्नोई पुत्र रामजीवन (26) निवासी कबूली और कमलेश कुमार विश्नोई पुत्र रामचंद्र (28) निवासी नेड़ी नाडी को गिरफ्तार कर लिया।