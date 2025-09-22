Patrika LogoSwitch to English

कोटा

कोटा में बड़ा हादसा: पार्वती नदी में डूबे 7 किशोर, 3 तैरकर निकले, 4 बहे…1 का निकाला शव, 3 लापता

Rajasthan News: कोटा जिले के खातौली क्षेत्र में स्थित छुआरी धाम के पास पार्वती नदी में नहाते समय एक दुखद हादसा सामने आया है।

कोटा

Nirmal Pareek

Sep 22, 2025

Four youths drowned in Kota
फोटो- राजस्थान पत्रिका

Rajasthan News: कोटा जिले के खातौली क्षेत्र में छुआरी धाम के पास पार्वती नदी में नहाते समय एक दुखद हादसा हो गया। सोमवार को सात-आठ किशोर छुआरी धाम के पास नदी में नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में बह गए। इस हादसे में एक किशोर का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। स्थानीय प्रशासन, ग्रामीणों और राहत टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

जानकारी के अनुसार, खातौली के बालूपा गांव के पास स्थित छुआरी धाम में नहाने गए 7-8 किशोर नदी में उतरे। इन किशोरों की उम्र 16-17 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक नदी में नहाते समय सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान एक किशोर पानी के तेज बहाव में बह गया। उसे बचाने के प्रयास में अन्य किशोर भी एक के बाद एक बह गए। मौके पर मौजूद कुछ किशोरों ने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन 4 किशोर नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए।

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तलाश शुरू की और एक किशोर का शव नदी से बरामद किया। शव की पहचान सोनू के रूप में हुई है। अन्य तीन किशोरों मोहित, अशफाक और आयुष की तलाश के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इटावा डीएसपी शिवम जोशी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। कोटा से स्टेट SDRF और NDRF की टीमें भी बचाव कार्य के लिए रवाना हो गई हैं।

स्थानीय लोगों का कहना है कि छुआरी धाम एक धार्मिक स्थल है, जहां लोग अक्सर स्नान करने और पूजा करने आते हैं। नदी का बहाव तेज होने के कारण पहले भी इस तरह के हादसे हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सभी किशोर सुबह के समय नदी में नहाने आए थे, लेकिन सेल्फी लेने और मस्ती करने के दौरान वे गहरे पानी में चले गए।

डीएसपी शिवम जोशी ने बताया कि टीमें नदी के किनारे और आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाश कर रही हैं। स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों की मदद से भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे सावधानी बरतने की अपील की है।

Updated on:

22 Sept 2025 04:14 pm

Published on:

22 Sept 2025 04:13 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / कोटा में बड़ा हादसा: पार्वती नदी में डूबे 7 किशोर, 3 तैरकर निकले, 4 बहे…1 का निकाला शव, 3 लापता

