कोटा में बड़ा हादसा: पार्वती नदी में डूबे 7 किशोर, 3 तैरकर निकले, 4 बहे…1 का निकाला शव, 3 लापता

जानकारी के अनुसार, खातौली के बालूपा गांव के पास स्थित छुआरी धाम में नहाने गए 7-8 किशोर नदी में उतरे। इन किशोरों की उम्र 16-17 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवक नदी में नहाते समय सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान एक किशोर पानी के तेज बहाव में बह गया। उसे बचाने के प्रयास में अन्य किशोर भी एक के बाद एक बह गए। मौके पर मौजूद कुछ किशोरों ने तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन 4 किशोर नदी के तेज बहाव की चपेट में आ गए।