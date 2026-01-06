Rajasthan: 40 सालों बाद 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क का काम हुआ शुरू, ग्रामीणों ने JCB से विधायक को पहनाई 51KG की माला

Rawatbhata-Gandhi Sagar Road Construction: राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली रावतभाटा-गांधीसागर सड़क के निर्माण कार्य का विधायक डॉ. सुरेश धाकड़ ने सोमवार को एकलिंगपुरा घाट चौराहा पर शिलान्यास किया। क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जेसीबी से फूलों की वर्षा की और 51 किलो की माला पहनाकर आतिशबाजी के साथ विधायक का स्वागत किया। लोगों में हर्ष और उल्लास देखते ही बन रहा था, कार्यक्रम में उत्साह और जनसमर्थन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।