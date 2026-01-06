6 जनवरी 2026,

मंगलवार

कोटा

Rajasthan: 40 सालों बाद 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क का काम हुआ शुरू, ग्रामीणों ने JCB से विधायक को पहनाई 51KG की माला

Good News: राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली रावतभाटा-गांधीसागर सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक डॉ. सुरेश धाकड़ ने किया।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 06, 2026

Suresh-Dhakhad

फोटो: पत्रिका

Rawatbhata-Gandhi Sagar Road Construction: राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाली रावतभाटा-गांधीसागर सड़क के निर्माण कार्य का विधायक डॉ. सुरेश धाकड़ ने सोमवार को एकलिंगपुरा घाट चौराहा पर शिलान्यास किया। क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने जेसीबी से फूलों की वर्षा की और 51 किलो की माला पहनाकर आतिशबाजी के साथ विधायक का स्वागत किया। लोगों में हर्ष और उल्लास देखते ही बन रहा था, कार्यक्रम में उत्साह और जनसमर्थन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला।

विधायक धाकड़ ने कहा कि यह सड़क केवल एक मार्ग नहीं, बल्कि विकास, समृद्धि और क्षेत्रीय प्रगति का सशक्त माध्यम है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों एवं ठेकेदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि यह 40 वर्षों से लंबित बहुप्रतीक्षित मांग है, अतः निर्माण कार्य गुणवत्ता से जाए।

उन्होंने कहा कि रावतभाटा-गांधीसागर सड़क का निर्माण क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति देगा और जनता की वर्षों पुरानी पीड़ा का स्थायी समाधान सिद्ध होगा।

इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए विधायक डॉ. सुरेश धाकड़ ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं डिप्टी सीएम दीया कुमारी का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और जनता से किए वादों को धरातल पर उतारने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे।

इन कार्यों के भी भेजे है प्रस्ताव

विधायक ने कहा कि जल्द ही एमडीआर में टोलो का लुहारिया से जवाहरनगर तक 5 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण के प्रस्ताव भेजकर स्वीकृत कराए जाएंगे। इसके अलावा एकलिंगपुरा घाट क्षेत्र में मार्ग संकीर्ण होने के कारण उचित स्थान का चयन कर वैकल्पिक नयामार्ग विकसित करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया।

इनकी रही उपिस्थति

कार्यक्रम में अतिरिक्त जिला कलक्टर विनोदकुमार मल्होत्रा, उपखंड अधिकारी डॉक्टर कृति व्यास, डीएसपी शंकरलाल मीणा, सीआई रायसलसिंह, एसीएफ शोभाराम गुर्जर, वन अधिकारी मनोज शर्मा, एईएन वीरेंद्र नायक, पूर्वप्रधान राधेश्याम गुप्ता, पूर्व सरपंच कुशाल बारेशा, कमलेंद्रसिंह हाड़ा, भाजपा नगर अध्यक्ष राजेंद्र दशोरा, पूर्व पालिकाध्यक्ष राजकुमार वधवा सहित क्षेत्र के भाजपा, पदाधिकारी कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। संचालन कुशाल बारेशा ने किया।



Published on:

06 Jan 2026 03:11 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Rajasthan: 40 सालों बाद 2 राज्यों को जोड़ने वाली सड़क का काम हुआ शुरू, ग्रामीणों ने JCB से विधायक को पहनाई 51KG की माला

