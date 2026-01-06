Kota Firing: पडोसी ने मिलने बुलाया और दिनदहाड़े चला दी 3 गोलियां, मामले में इस गैंग का नाम आया सामने

अस्पताल में भर्ती घायल युवक का फोटो: पत्रिका
Adil Mirza Gang: कोटा के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। दिनदहाड़े फायरिंग की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो रहे हैं। रविवार दोपहर 2 बजे गैंगवार से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें आदिल मिर्जा गैंग से जुड़ी जानकारियां पुलिस को देने के शक में एक युवक को उसके ही पड़ोसियों ने घर से बाहर बुलाकर तीन गोलियां मार दीं।
घायल युवक की पहचान अब्दुल नईम के रूप में हुई है। उसे पेट और जांघ में गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से परिजन उसको झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में लेकर चले गए जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।
घायल के भाई रहीम ने बताया कि उनका बड़ा भाई नईम घर पर मौजूद था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले शरीफ ने उसे फोन कर किसी काम से मिलने बुलाया। नईम बाइक से तय स्थान पर पहुंचा। जैसे ही वह बाइक से नीचे उतरा, पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।
गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि यह हमला आदिल मिर्जा के इशारे पर किया गया है। सूचना मिलने पर कैथूनीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एमबीएस अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।
कैथूनीपोल सीआइ अमरेश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सूरजपोल निवासी सद्दाम, शाहनवाज और शरीफ तीनों सगे भाई ने नईम को फोन कर बुलाया था और उस पर गोलियां चलाईं। घायल का बयान दर्ज कर लिया गया है।
घायल नईम ने बताया कि उसने आदिल मिर्जा गैंग से जुड़ी अहम जानकारियां पुलिस को उपलब्ध कराई थीं। इसी बात को लेकर आरोपी उससे रंजिश रखने लगे और बदले की भावना से उस पर जानलेवा हमला कर दिया।
गौरतलब है कि कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में यह कोई पहली फायरिंग की घटना नहीं है। इससे पहले 17 नवंबर को भी इलाके फायरिंग की वारदात हुई थी। उस मामले में हिस्ट्रीशीटर आरिफ उर्फ चाटु बाल-बाल बच गया था।
आरिफ ने शिकायत में बताया था कि बाइक पर सवार आदिल मिर्जा, शाहरुख सहित चार बदमाशों ने उस पर हमला किया था। वह जान बचाकर चंबल रिवर फ्रंट के पास कार के पीछे छिप गया था, लेकिन वहां भी बदमाशों ने फायरिंग की थी। उस मामले के आरोपी भी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
