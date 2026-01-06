Kota Firing: पडोसी ने मिलने बुलाया और दिनदहाड़े चला दी 3 गोलियां, मामले में इस गैंग का नाम आया सामने

Adil Mirza Gang: कोटा के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। दिनदहाड़े फायरिंग की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो रहे हैं। रविवार दोपहर 2 बजे गैंगवार से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें आदिल मिर्जा गैंग से जुड़ी जानकारियां पुलिस को देने के शक में एक युवक को उसके ही पड़ोसियों ने घर से बाहर बुलाकर तीन गोलियां मार दीं।