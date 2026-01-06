6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

कोटा

Kota Firing: पडोसी ने मिलने बुलाया और दिनदहाड़े चला दी 3 गोलियां, मामले में इस गैंग का नाम आया सामने

Rajasthan Firing Case: कोटा के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में एक गैंगवार से जुड़ा हुआ फायरिंग का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक को उसके ही पड़ोसियों ने गोली मार दी।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 06, 2026

Kota-Firing

अस्पताल में भर्ती घायल युवक का फोटो: पत्रिका

Adil Mirza Gang: कोटा के कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। दिनदहाड़े फायरिंग की घटनाओं से इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपी वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो रहे हैं। रविवार दोपहर 2 बजे गैंगवार से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया, जिसमें आदिल मिर्जा गैंग से जुड़ी जानकारियां पुलिस को देने के शक में एक युवक को उसके ही पड़ोसियों ने घर से बाहर बुलाकर तीन गोलियां मार दीं।

घायल युवक की पहचान अब्दुल नईम के रूप में हुई है। उसे पेट और जांघ में गोलियां लगी हैं। गंभीर हालत में उसे एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से परिजन उसको झालावाड़ रोड स्थित निजी अस्पताल में लेकर चले गए जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत स्थिर बनी हुई है।

फोन कर घर के बाहर बुलाया

घायल के भाई रहीम ने बताया कि उनका बड़ा भाई नईम घर पर मौजूद था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले शरीफ ने उसे फोन कर किसी काम से मिलने बुलाया। नईम बाइक से तय स्थान पर पहुंचा। जैसे ही वह बाइक से नीचे उतरा, पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं।

गोली मारने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। परिजनों का आरोप है कि यह हमला आदिल मिर्जा के इशारे पर किया गया है। सूचना मिलने पर कैथूनीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को एमबीएस अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की।

रंजिश आ रही सामने

कैथूनीपोल सीआइ अमरेश ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सूरजपोल निवासी सद्दाम, शाहनवाज और शरीफ तीनों सगे भाई ने नईम को फोन कर बुलाया था और उस पर गोलियां चलाईं। घायल का बयान दर्ज कर लिया गया है।

घायल नईम ने बताया कि उसने आदिल मिर्जा गैंग से जुड़ी अहम जानकारियां पुलिस को उपलब्ध कराई थीं। इसी बात को लेकर आरोपी उससे रंजिश रखने लगे और बदले की भावना से उस पर जानलेवा हमला कर दिया।

17 नवंबर को हुई फायरिंग के आरोपी अभी तक फरार

गौरतलब है कि कैथूनीपोल थाना क्षेत्र में यह कोई पहली फायरिंग की घटना नहीं है। इससे पहले 17 नवंबर को भी इलाके फायरिंग की वारदात हुई थी। उस मामले में हिस्ट्रीशीटर आरिफ उर्फ चाटु बाल-बाल बच गया था।

आरिफ ने शिकायत में बताया था कि बाइक पर सवार आदिल मिर्जा, शाहरुख सहित चार बदमाशों ने उस पर हमला किया था। वह जान बचाकर चंबल रिवर फ्रंट के पास कार के पीछे छिप गया था, लेकिन वहां भी बदमाशों ने फायरिंग की थी। उस मामले के आरोपी भी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

ये भी पढ़ें

Kota: एग्जॉस्ट फैन बना फंदा, आधा घुसा ‘चोर’ रोशनदान में अटका, खुद ही जाल में फंस गया
कोटा
रोशनदान में फंसे चोर को पुलिस ने पकड़ा, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 09:59 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Firing: पडोसी ने मिलने बुलाया और दिनदहाड़े चला दी 3 गोलियां, मामले में इस गैंग का नाम आया सामने

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mandi Bhav: लहसुन के भाव मंदे, गेहूं, सोयाबीन और चने के तेज, 75000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक

Kota-Mandi
कोटा

Kota: एग्जॉस्ट फैन बना फंदा, आधा घुसा ‘चोर’ रोशनदान में अटका, खुद ही जाल में फंस गया

रोशनदान में फंसे चोर को पुलिस ने पकड़ा, पत्रिका फोटो
कोटा

Cold Day : प्रदेश में सबसे सर्द दिन कोटा में, धूजते रहे लोग

Kota Weather
कोटा

Weather Forecast: राजस्थान में बढ़ेगी ठंड, इन जिलों में शीतलहर-शीतदिन और घने कोहरे का आया येलो अलर्ट

छत्तीसगढ़ में ठंड ने फिर बढ़ाई कंपकंपी! अंबिकापुर में 4.8 डिग्री पहुंचा पारा, अगले 3 दिन शीतलहर और कोहरे का अलर्ट(photo-patrika)
कोटा

राजस्थान में चंबल नदी पर 256 करोड़ की लागत से बनेगा थ्री लेन पुल, कोटा-बूंदी के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत

three-lane-bridge
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.