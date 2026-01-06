Kota Weather : कोटा में शीतलहर का सितम, स्कूलों में अवकाश दो दिन और बढ़ाया, ऑरेंज अलर्ट जारी

कोटा। शहर में शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। सोमवार रात से ही सर्द हवा के असर के चलते गलन बढ़ गई, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए। मंगलवार सुबह कोहरे और बादलों की चादर छाई रही। जिससे सर्दी का असर और तेज हो गया। हालात यह रहे कि सुबह के समय दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन रेंगते-रेंगते चलते दिखाई दिए। घने कोहरे के कारण मुख्य मार्गों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी वाहनों की रफ्तार थमी रही। वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा। सर्दी के चलते सुबह-सुबह सड़कों पर आम दिनों की तुलना में आवाजाही कम रही।