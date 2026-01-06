6 जनवरी 2026,

मंगलवार

कोटा

Kota Weather : कोटा में शीतलहर का सितम, स्कूलों में अवकाश दो दिन और बढ़ाया, ऑरेंज अलर्ट जारी

Kota Cold Wave : कोटा शहर में शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। मंगलवार सुबह कोहरे और बादलों की चादर छाई रही। जिससे सर्दी का असर और तेज हो गया।

कोटा

image

kamlesh sharma

Jan 06, 2026

फोटो पत्रिका

कोटा। शहर में शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। सोमवार रात से ही सर्द हवा के असर के चलते गलन बढ़ गई, जिससे लोग ठिठुरते नजर आए। मंगलवार सुबह कोहरे और बादलों की चादर छाई रही। जिससे सर्दी का असर और तेज हो गया। हालात यह रहे कि सुबह के समय दृश्यता कम होने से सड़कों पर वाहन रेंगते-रेंगते चलते दिखाई दिए। घने कोहरे के कारण मुख्य मार्गों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी वाहनों की रफ्तार थमी रही। वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ा। सर्दी के चलते सुबह-सुबह सड़कों पर आम दिनों की तुलना में आवाजाही कम रही।

8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश दो दिन और बढ़ाया

कोटा जिले में कड़ाके की ठंड एवं शीतलहर के चलते 7 और 8 जनवरी तक समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक अवकाश घोषित कर दिया है। शेष कक्षाएं सुबह 10 से शाम 4 बजे तक यथावत संचालित होगी। इस संबंध में जिला कलक्टर ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है।

आगे ऐसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी शीतलहर और कोहरे के बने रहने की संभावना जताई है। विभाग की ओर से कोटा व बूंदी जिलों के लिए शीत दिन और अति घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने तथा सर्दी से बचाव के पर्याप्त उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। लगातार बढ़ती सर्दी और कोहरे के कारण शहरवासी घरों में ही रहने को मजबूर हैं।

Published on:

06 Jan 2026 07:20 pm

Kota Weather : कोटा में शीतलहर का सितम, स्कूलों में अवकाश दो दिन और बढ़ाया, ऑरेंज अलर्ट जारी

