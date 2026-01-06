Mandi Bhav: लहसुन के भाव मंदे, गेहूं, सोयाबीन और चने के तेज, 75000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2575 से 2651, धान सुगन्धा 2400 से 3301, धान (1509) 3000 से 3601, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3821, धान (पूसा-1) 2400 से 3750, धान (1401)-3600 से 3800, धान दागी 1200 से 2800, सोयाबीन 3000 से 5001, सरसों 6000 से 6800, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 11000, मैथी 4000 से 5550, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 8500 से 9400, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 7200, चना देशी 4700 से 5200, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 प्रति क्विंटल रहे।