6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

कोटा

Mandi Bhav: लहसुन के भाव मंदे, गेहूं, सोयाबीन और चने के तेज, 75000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक

Gold-Silver Price Update: सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 4000 रुपए प्रति किलो तेजी के साथ 237000 रुपए प्रति किलो रहे।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 06, 2026

Kota-Mandi

File Photo: Patrika

Kota Mandi News: भामाशाहमंडी में सोमवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 75000 कट्टे की रही। गेहूं 20, सोयाबीन 50 चना 20 रुपए तेज रहा। लहसुन लगभग 2000 कट्टे की आवक रही। भाव 4000 से 13500 रहे। लहसुन 500 रुपए मंदा रहा। किराना बाजार में खाद्य तेलों के भाव में सि्थरता रही। चीनी में मामूली तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे: गेहूं 2575 से 2651, धान सुगन्धा 2400 से 3301, धान (1509) 3000 से 3601, धान (1847) 2800 से 3401, धान (1718-1885) 2600 से 3821, धान (पूसा-1) 2400 से 3750, धान (1401)-3600 से 3800, धान दागी 1200 से 2800, सोयाबीन 3000 से 5001, सरसों 6000 से 6800, अलसी 7500 से 8500, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 2000 से 2350, मक्का लाल 1400 से 1800, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 11000, मैथी 4000 से 5550, धनिया बादामी 7500 से 9200, धनिया ईगल 8500 से 9400, मूंग 6000 से 6900, उड़द 4000 से 7200, चना देशी 4700 से 5200, चना मौसमी 4700 से 5100, चना पेप्सी 4800 से 5151, चना डंकी 3500 से 4700, चना काबुली 6000 से 7800 प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2275, चंबल 2235, सदाबहार 2130, लोकल रिफाइंड 2025, दीप ज्योति 2150, सरसों स्वास्तिक 2560, अलसी 2370 रुपए प्रति टिन। मूंगफली : ट्रक 2980, कोटा स्वास्तिक 2590, सोना सिक्का 2840, कटारिया गोल्ड 2630 रुपए प्रति टिन। वनस्पति घी : स्कूटर 1850, अशोका 1850 रुपए प्रतिटिन। चीनी : 4070 से 4130 प्रति क्विंटल रहे। देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन। चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में सोमवार को चांदी व सोने के भावों में तेजी रही। चांदी के भाव 4000 रुपए प्रति किलो तेजी के साथ 237000 रुपए प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 2 हजार रुपए बढ़कर 140000 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के भाव 140700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 139800
गोल्ड (22 k) :129444
गोल्ड (20 k) : 121565
गोल्ड (18 k) : 111840
गोल्ड (14 k) : 98451
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

ये भी पढ़ें

राजस्थान में चंबल नदी पर 256 करोड़ की लागत से बनेगा थ्री लेन पुल, कोटा-बूंदी के बीच कनेक्टिविटी होगी मजबूत
कोटा
three-lane-bridge

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 09:30 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Mandi Bhav: लहसुन के भाव मंदे, गेहूं, सोयाबीन और चने के तेज, 75000 कट्टे रही कृषि जिंसों की आवक

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Firing: पडोसी ने मिलने बुलाया और दिनदहाड़े चला दी 3 गोलियां, मामले में इस गैंग का नाम आया सामने

Kota-Firing
कोटा

Kota: एग्जॉस्ट फैन बना फंदा, आधा घुसा ‘चोर’ रोशनदान में अटका, खुद ही जाल में फंस गया

रोशनदान में फंसे चोर को पुलिस ने पकड़ा, पत्रिका फोटो
कोटा

Kota Crime: चोर को लगा जोर का झटका, घर में घुसते समय रोशनदान में फंसा, तभी पहुंच गया मकान मालिक, जानें फिर क्या हुआ

Theft, attempted theft, attempted theft in Kota, theft in Kota, Kota crime news, Rajasthan crime news, चोरी, चोरी का प्रयास, कोटा में चोरी का प्रयास, कोटा में चोरी, कोटा क्राइम न्यूज, राजस्थान क्राइम न्यूज
कोटा

एग्जॉस्ट फैन के रोशनदान में फंसा ‘चोर’, पुलिस ने बाहर निकाला

Kota Crime News
कोटा

Cold Day : प्रदेश में सबसे सर्द दिन कोटा में, धूजते रहे लोग

Kota Weather
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.