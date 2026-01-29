Rajasthan: फिर सुर्खियों में आईं IAS टीना डाबी, महिला विधायक ने उठा दिए गंभीर सवाल, जानें क्या है पूरा मामला?

बाड़मेर। बाड़मेर की जिला कलक्टर टीना डाबी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत से जुड़े डीपफेक वीडियो प्रकरण से जुड़ा है। विधायक बनावत ने आरोप लगाया है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने डीपफेक वीडियो वायरल करने को लेकर एफआईआर दर्ज कराई थी, उसी मुख्य आरोपी को बाड़मेर जिला प्रशासन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सम्मानित कर दिया।