Barmer Suicide: पत्नी के अवैध संबंध होने पर टोका तो प्रेमी ने दी धमकी, आहत पति ने उठाया ऐसा कदम की थाने पहुंचा मामला

Suicide After Wife's Illicit Affair: बाड़मेर के चौहटन थाना क्षेत्र के मंगलासर कोनरा गांव में 12 मार्च को हुई सवाईराम की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह मामला पारिवारिक विवाद और अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ सामने आया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितिश आर्य के निर्देशन और वृत्ताधिकारी जेठाराम मेघवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने जांच करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया।