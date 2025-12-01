स्कूल-कॉलेजों से NCC गायब: 1070 KM लंबा है भारत-पाक बॉर्डर, फिर भी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में 95% युवा प्रशिक्षण से दूर

NCC In School-College: जब भी देश पर कोई संकट आता है, सबसे पहले राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी जाती है। 1965 और 1971 के युद्ध हो, ऑपरेशन सिंदूर या हाल ही में दिल्ली में हुआ आतंकी हमला। हर बार इस सीमा ने अपनी सामरिक क्षमता साबित की। किसी भी राष्ट्रीय चुनौती के समय जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर सबसे पहले अलर्ट पर आ जाते हैं। 1070 किमी लंबी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों का सबसे मजबूत सहारा यहां का जागरूक और समर्पित युवा हैं। वे एनसीसी के माध्यम से प्रशिक्षित होकर विशेष परिस्थिति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।