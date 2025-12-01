Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

स्कूल-कॉलेजों से NCC गायब: 1070 KM लंबा है भारत-पाक बॉर्डर, फिर भी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में 95% युवा प्रशिक्षण से दूर

Rajasthan News: राजस्थान में 1070 किमी लंबी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों का सबसे मजबूत सहारा यहां का जागरूक और समर्पित युवा हैं। वे NCC के माध्यम से प्रशिक्षित होकर बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

3 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Akshita Deora

image

योगेंद्र सेन

Dec 01, 2025

NCC

कैम्प के दौरान शूटिंग का अभ्यास करते कैडेट (फोटो: पत्रिका)

NCC In School-College: जब भी देश पर कोई संकट आता है, सबसे पहले राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर चौकसी बढ़ा दी जाती है। 1965 और 1971 के युद्ध हो, ऑपरेशन सिंदूर या हाल ही में दिल्ली में हुआ आतंकी हमला। हर बार इस सीमा ने अपनी सामरिक क्षमता साबित की। किसी भी राष्ट्रीय चुनौती के समय जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर सबसे पहले अलर्ट पर आ जाते हैं। 1070 किमी लंबी भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर तैनात सुरक्षा बलों का सबसे मजबूत सहारा यहां का जागरूक और समर्पित युवा हैं। वे एनसीसी के माध्यम से प्रशिक्षित होकर विशेष परिस्थिति में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।

बाड़मेर-बालोतर क्षेत्र में करीब 27 सरकारी और निजी कॉलेज हैं। इनमें से केवल पांच में एनसीसी है। वहीं, करीब एक हजार से ज्यादा स्कूल हैं, मगर 50 से कम स्कूलों में एनसीसी है।

जैसलमेर में करीब दस कॉलेज हैं और केवल चार में एनसीसी है। करीब 340 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और मात्र आठ में एनसीसी है। यानी 95% से ज्यादा युवा इस प्रशिक्षण से बाहर हैं। परिणामस्वरूप सीमा सुरक्षा के लिहाज से जिस फील्ड-रेडी युवा बल की दरकार है, वह तैयार ही नहीं हो पा रहा।

इतिहास बताता है पश्चिमी सीमा निर्णायक रही

1965 और 1971 के युद्धों में राजस्थान की पश्चिमी सीमा ने सामरिक भूमिका निभाई। रेत के समंदर में टिके पोस्ट, सप्लाई लाइन और लोकल सपोर्ट के बिना कोई ऑपरेशन सफल नहीं होता। संकट के वक्त स्थानीय युवाओं की भागीदारी, सिविल सपोर्ट और बेसिक ट्रेनिंग निर्णायक साबित होती है। और यही भूमिका एनसीसी निभा सकती है।

अब नीति में बदलाव जरूरी

एक्सपर्ट का मानना है कि सीमावर्ती जिलों में एनसीसी को प्राथमिकता सूची में रखना होगा। स्टाफ स्वीकृति, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट और टार्गेट-आधारित विस्तार करना होगा। हर ब्लॉक में कम से कम एक कॉलेज और एक स्कूल में एनसीसी विंग अनिवार्य हो।

एक्सपर्ट व्यू: युद्धकाल के लिए तैयार करती है

देश के बॉर्डर एरिया के स्कूलों में एनसीसी को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि युद्धकाल हो या कोई देश में कोई इमरजेंसी। इन हालात में हमारे बॉर्डर एरिया सबसे संवेदनशील होते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों के युवाओं को ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करने में एनसीसी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा, एनसीसी युवाओं को अनुशासन सिखाती है, राष्ट्रवाद की भावना जागृत करती है, आत्मविश्वास, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाती है।

मनोज कुमार मागो, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल

एनसीसी क्यों जरूरी है…

फील्ड स्किल्स: मैप रीडिंग, बेसिक ड्रिल, फर्स्ट एड, आपदा प्रबंधन, आपात स्थिति में तुरंत काम आने वाली दक्षता तैयार करना।

डिसिप्लिन-लीडरशिप: सीमावर्ती गांवों में नेतृत्व के लिए युवाओं को तैयार करना।

फोर्स में भर्ती का मजबूत पुल: सेना, बीएसएफ और अर्धसैनिक बलों में करियर की तैयारी ग्राउंड जीरो से हो सकती है।

आपदा में पहली राहत: बाढ़, सूखा, हादसों में एनसीसी के प्रशिक्षित कैडेट सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं।

सुरक्षा संस्कृति: सीमा से सटे गांव-गांव में राष्ट्रभाव और सुरक्षा, चौकसी की आदत विकसित होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में यहां बनेगी 250 किलोमीटर लंबी कैनाल, खर्च होंगे 10 हजार करोड़ रुपए, प्रारंभिक सर्वे शुरू
पाली
Inland Port In Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 09:07 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / स्कूल-कॉलेजों से NCC गायब: 1070 KM लंबा है भारत-पाक बॉर्डर, फिर भी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में 95% युवा प्रशिक्षण से दूर

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Exclusive: सांसद बेनीवाल बोले- अब समाधान का वक्त, हर अधूरे वादे पर होगी ‘लड़ाई’, बाड़मेर-जैसलमेर की जरूरतें होंगी पूरी

MP Ummedaram Beniwal
बाड़मेर

Air Pollution: राजस्थान में दिल्ली जैसे हालात, AQI 400 पार, सांस और आंखों में जलन से लोग परेशान

AQI crosses 400 in Balotra
बाड़मेर

बड़ी सौगात: राजस्थान के 38 जिलों में होगा नए पशु चिकित्सालयों का निर्माण, जानें किस जिले में कितने बनेंगे

CM Bhajanlal
बाड़मेर

Rajasthan: मरीज को अस्पताल ले जा रहे लैब टेक्नीशियन को आया हार्ट अटैक, गाड़ी में बैठे-बैठे हो गई मौत

Barmer death
बाड़मेर

बार-बार के निर्देश धरे के धरे, डंपर हर रोज खड़े के खड़े: जनता बेहाल, प्रशासन बेपरवाह

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.