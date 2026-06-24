Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी में गैस-डीजल का उत्पादन शुरू, पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज

बीते दिनों रिफाइनरी में आग लगने की घटना के बाद जली हुई मशीनरी को दुरुस्त करने और शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। 20 अप्रेल 2026 को क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में लगी भीषण आग से प्रभावित इकाई की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। 79,459 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस परियोजना में अब सभी उत्पाद इकाइयों को क्रमवार चालू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।