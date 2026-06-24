24 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी में गैस-डीजल का उत्पादन शुरू, पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज

पचपदरा रिफाइनरी में हुए अग्निकांड के बाद चीजों को दुरुस्त कर लिया गया है। गैस और डीजल का उत्पादन भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ पीएम मोदी के संभावित दौरे को लेकर जनसभा स्थल पर तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ा दी गई है। हालांकि, अभी तक पीएम मोदी के कार्यक्रम की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।
2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Kamal Mishra

Jun 24, 2026

Pachpadra Refinery

पचपदरा रिफाइनरी। फाइल फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। प्रदेश की महत्वाकांक्षी पचपदरा रिफाइनरी में गैस और डीजल उत्पादन शुरू होने के बाद अब पेट्रोल उत्पादन की तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच गई हैं। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) ने 1 जुलाई से व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य पहले ही तय कर रखा है। पेट्रोल उत्पादन शुरू होते ही अन्य पेट्रो उत्पादों का उत्पादन भी चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया जाएगा।

इधर, रिफाइनरी के लोकार्पण को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बुधवार को रिफाइनरी के सीएमडी के साथ बैठक हो सकती है। सूत्रों के अनुसार रिफाइनरी का लोकार्पण 4 जुलाई को प्रधानमत्री कर सकते हैं, हालांकि अभी कार्यक्रम आधिकारिक रूप से जारी नहीं किया गया है।

अस्थायी पुलिस चौकी बनाई गई

संभावित जनसभा को ध्यान में रखते हुए रिफाइनरी क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। प्रस्तावित सभा स्थल पर अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित कर सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट अतिथियों के आगमन के लिए तैयार किए गए हेलीपेड क्षेत्र की भी विशेष निगरानी की जा रही है। यहां सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाने के साथ बाहरी लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है।

एजेंसिंया सक्रिय

पुलिस, खुफिया एजेंसियां और प्रशासनिक अधिकारी लगातार आपसी समन्वय के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। कार्यक्रम के संभावित रूट, पार्किंग व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, बैठक क्षमता और सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे बिंदुओं पर विस्तृत योजना तैयार की जा रही है। अधिकारियों का प्रयास है कि अंतिम समय में किसी प्रकार की अव्यवस्था या सुरक्षा संबंधी चुनौती सामने न आए।

मुख्य सचिव कर रहे समीक्षा

बीते दिनों रिफाइनरी में आग लगने की घटना के बाद जली हुई मशीनरी को दुरुस्त करने और शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा कराने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। 20 अप्रेल 2026 को क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट में लगी भीषण आग से प्रभावित इकाई की मरम्मत पूरी की जा चुकी है। 79,459 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस परियोजना में अब सभी उत्पाद इकाइयों को क्रमवार चालू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।

21 हजार करोड़ का मिलेगा राजस्व

रिफाइनरी से व्यावसायिक उत्पादन शुरू होने के बाद राजस्थान और केंद्र सरकार को प्रतिवर्ष करीब 21 हजार करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। इसे पश्चिमी राजस्थान के लिए एक बड़े आर्थिक कॉरिडोर के रूप में देखा जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश को आर्थिक लाभ मिलेगा। रिफाइनरी के पूर्ण संचालन के बाद लगभग 10 हजार स्थायी प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है।

यह वीडियो भी देखें :

वार्षिक उत्पादन क्षमता

  • 1 एमएमटीपीए पेट्रोल
  • 4 एमएमटीपीए डीजल
  • 1 एमएमटीपीए पॉलीप्रोपिलीन
  • 0.5 एमएमटीपीए एलएलडीपीई (लिनियर लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन)
  • 0.5 एमएमटीपीए एचडीपीई (हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन)
  • 0.4 एमएमटीपीए बेंजीन, टोल्यून एवं ब्यूटाडीन

इसलिए खास है पचपदरा रिफाइनरी

राजस्थान की यह पहली एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल परियोजना है। इसके पूरी क्षमता से शुरू होने पर न केवल पेट्रोलियम उत्पादों में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि पश्चिमी राजस्थान में उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

Pachpadra Refinery Fire Incident : क्या हैक किया गया था हाईटेक कंट्रोल सिस्टम? ‘साइबर अटैक’ एंगल से तफ्तीश में खुलेंगे राज़ ! 

ये भी पढ़ें
File PIC

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

pm modi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jun 2026 06:00 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Pachpadra Refinery: पचपदरा रिफाइनरी में गैस-डीजल का उत्पादन शुरू, पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Barmer Accident: बारात की जगह घर से उठी दूल्हे की अर्थी, सेहरा बंधने से पहले हुई मौत, सांत्वना देने वाले भी रो पड़े

Barmer Accident
बाड़मेर

Balotra ACB Action: बालोतरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 20500 रुपए की रिश्वत लेते रेवेन्यू इंस्पेक्टर गिरफ्तार

Balotra ACB Action
बाड़मेर

Barmer Accident: शादी से एक दिन पहले सड़क हादसे में दूल्हे और चचेरे भाई की मौत, 2 महीने पहले ही खरीदी थी बाइक

barmer accident
बाड़मेर

Rajasthan Police : 4 सगे भाइयों की मौत पर पुलिस स्टाफ ने पेश की इंसानियत की मिसाल, अपनी सैलरी में से दी आर्थिक मदद

Balotra Pachpadra Police Staff Help Family After Four Brothers Road Accident Death
बाड़मेर

Barmer Land Scam: बाड़मेर में 440 अवैध कॉलोनियों का खुलासा, स्टांप पर बिक गई हजारों बीघा जमीन; सर्वे-नोटिस में उलझी UIT

Barmer Land Scam 440 Illegal Colonies Exposed
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.