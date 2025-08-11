नरक की जिंदगी जी रहे लोग, प्रशासन मौन

बालोतरा। शहर के समदड़ी रोड स्थित वार्ड नंबर 37 पानी की टंकी के पास वाले क्षेत्र में डेढ़ माह से सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर फैला हुआ है। वहीं सड़क पर सीवरेज का गंदा पानी भरा रहने से बड़े बड़े गड्ढे हो गए है। जिससे क्षेत्र के लोगों को निकलने में परेशानी हो रही है और बच्चे इसमें गिरकर चोटिल हो रहे है। लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।
गंदे पानी से क्षेत्रवासी बेहाल
स्थानीय निवासियों का कहना है कि सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर फैला होने से दुर्गंध से परेशान हो गए हैं। घरों में दिनभर गंदे पानी की बदबू बनी रहती है। वहीं मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। जिससे क्षेत्र के बुजुर्ग व्यक्ति से लेकर बच्चों तक बीमार हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले डेढ़ महीने से नगर परिषद के अधिकारियों को इस संबंध में कई बार अवगत करवाया है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्या का समाधान करने की जहमत तक नहीं उठा रहे हैं।
स्कूली बच्चे होते परेशान
सड़क पर गंदा पानी जमा होने से स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें मजबूरन गंदे पानी में से होकर निकलना पड़ता है। वहीं सड़क पर जमा पानी के पास बिजली का पोल लगा होने से बच्चों ओर परिजनों को करंट लगने का खतरा भी सता रहा है। श्रवण गहलोत ने बताया कि नगर परिषद के अधिकारियों को कई बार फोन करके अवगत करवाया है। लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दीपक कुमार ने बताया कि प्रशासन की अनदेखी से अब दुर्घटना घटित होने का डर सताता है। सड़क पर जमा गंदे पानी में बिजली का पोल लगा होने से करंट लगने का भय क्षेत्र के लोगों में बना हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।