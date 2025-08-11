नरक की जिंदगी जी रहे लोग, प्रशासन मौन

सड़क पर गंदा पानी जमा होने से स्कूल जाने वाले बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। उन्हें मजबूरन गंदे पानी में से होकर निकलना पड़ता है। वहीं सड़क पर जमा पानी के पास बिजली का पोल लगा होने से बच्चों ओर परिजनों को करंट लगने का खतरा भी सता रहा है। श्रवण गहलोत ने बताया कि नगर परिषद के अधिकारियों को कई बार फोन करके अवगत करवाया है। लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। दीपक कुमार ने बताया कि प्रशासन की अनदेखी से अब दुर्घटना घटित होने का डर सताता है। सड़क पर जमा गंदे पानी में बिजली का पोल लगा होने से करंट लगने का भय क्षेत्र के लोगों में बना हुआ है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।