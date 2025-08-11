राजस्थान के इन 16 गांवों की प्यास बुझाने वाले तालाब में घुला जहर

डोली कलां निवासी अशोक कुमार प्रजापत ने बताया कि पहले यह तालाब मीठे पानी का एकमात्र स्रोत था। लेकिन अब इसकी स्थिति यह हो गई है कि इंसान तो क्या, मवेशी भी इस पानी को नहीं पी सकते। उन्होंने बताया कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला रसायन अब भूजल में भी मिल गया है। बोरिंग करवाने पर भी केवल केमिकल युक्त पानी ही निकलता है। कुछ गांवों में पहले पेयजल कनेक्शन दिए गए थे, लेकिन पानी महीने में केवल एक बार आता है। डोली कलां गांव का एकमात्र कुआं, जो इन गांवों के लिए सहारा था, अब चारों तरफ से रासायनिक पानी से घिर चुका है। गांव की श्मशान भूमि भी इसी जहरीले बहाव में डूब चुकी है। ग्रामीणों को अब यह भी नहीं पता कि कुएं का पानी पीने लायक है या नहीं।