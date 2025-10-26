राजस्थान में 55 डॉक्टरों की सेवा समाप्त, स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, अब तक नहीं आए नए आदेश



प्रदेश सरकार राज्य में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था होने का दावा कर रही है। लेकिन स्थिति इससे बिल्कुल उल्टा है। जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक चिकित्सालयों, प्राथमिक चिकित्सालयों में पहले से ही बड़ी संख्या में चिकित्सकों के पद रिक्त हैं।

इस पर सरकार के चिकित्सालयों में अर्जेंट टेंपरेरी बेसिक पर लगाए चिकित्सकों की सेवावृद्धि का आदेश जारी नहीं करने से कोढ़ में खाज सी स्थिति पैदा हो गई है। प्राथमिक चिकित्सालयों में चिकित्सक नहीं होने से उपचार को लेकर मरीजों को बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।