राजस्थान में SDM से तंग पटवारी…बोले- मानसिक रूप से किया जा रहा परेशान, नोटिस की दे रहे धमकी

पटवार संघ ने तहसीलदार भूपेंद्र कुमार सेजू को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया कि उपखंड कार्यालय चौहटन से बार-बार अनियमित रूप से अलग-अलग सूचनाएं मांगकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। संघ से जुड़े पटवारियों ने एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है।