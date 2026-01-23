राजस्थान में SDM से तंग पटवारी…बोले- मानसिक रूप से किया जा रहा परेशान, नोटिस की दे रहे धमकी

पटवार संघ चौहटन के कार्मिक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए (फोटो- पत्रिका)
चौहटन (बाड़मेर): पटवार संघ उपशाखा चौहटन के कार्मिकों ने पंचायत चुनाव कार्य प्रक्रिया के चलते उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग करते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।
पटवार संघ ने तहसीलदार भूपेंद्र कुमार सेजू को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया कि उपखंड कार्यालय चौहटन से बार-बार अनियमित रूप से अलग-अलग सूचनाएं मांगकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। संघ से जुड़े पटवारियों ने एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है।
कार्मिकों ने जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उपखंड कार्यालय के कार्मिकों के नित नई सूचनाएं मांगकर तथा चार्जशीट देने की धमकी देने से वे मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं।
चौहटन उपखंड अधिकारी रणछोड़ लाल ने सांख्यिकी सूचनाएं उपलब्ध कराने को लेकर चौहटन तहसीलदार को नोटिस जारी किया है। उन्होंने चुनाव कार्य में सांख्यिकी सूचनाएं समय पूर्व उपलब्ध नहीं कराने को लेकर स्मरण पत्र देकर सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा है।
एसडीएम ने पूर्व में प्राप्त सूचना एवं अद्यतन सूचनाओं में अंतर पाए जाने को कार्य के प्रति लापरवाही बताते हुए तहसीलदार को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक शुद्धिकरण करते हुए सूचनाएं मांगी है। आज ही सूचनाएं उपलब्ध कराने अन्यथा चुनाव कार्य में लापरवाही मानकर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
