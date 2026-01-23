23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बाड़मेर

राजस्थान में SDM से तंग पटवारी…बोले- मानसिक रूप से किया जा रहा परेशान, नोटिस की दे रहे धमकी

पटवार संघ ने आरोप लगाया है कि उपखंड कार्यालय के कार्मिकों द्वारा पटवारियों को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है और नोटिस जारी करने की धमकी दी जा रही है। संघ ने इस कार्रवाई के खिलाफ रोष जताया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Jan 23, 2026

Rajasthan

पटवार संघ चौहटन के कार्मिक तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए (फोटो- पत्रिका)

चौहटन (बाड़मेर): पटवार संघ उपशाखा चौहटन के कार्मिकों ने पंचायत चुनाव कार्य प्रक्रिया के चलते उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। कार्रवाई की मांग करते हुए सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।

पटवार संघ ने तहसीलदार भूपेंद्र कुमार सेजू को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया कि उपखंड कार्यालय चौहटन से बार-बार अनियमित रूप से अलग-अलग सूचनाएं मांगकर उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। संघ से जुड़े पटवारियों ने एक दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है।

कार्मिकों ने जिला कलक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उपखंड कार्यालय के कार्मिकों के नित नई सूचनाएं मांगकर तथा चार्जशीट देने की धमकी देने से वे मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं।

तहसीलदार को नोटिस

चौहटन उपखंड अधिकारी रणछोड़ लाल ने सांख्यिकी सूचनाएं उपलब्ध कराने को लेकर चौहटन तहसीलदार को नोटिस जारी किया है। उन्होंने चुनाव कार्य में सांख्यिकी सूचनाएं समय पूर्व उपलब्ध नहीं कराने को लेकर स्मरण पत्र देकर सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा है।

एसडीएम ने पूर्व में प्राप्त सूचना एवं अद्यतन सूचनाओं में अंतर पाए जाने को कार्य के प्रति लापरवाही बताते हुए तहसीलदार को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक शुद्धिकरण करते हुए सूचनाएं मांगी है। आज ही सूचनाएं उपलब्ध कराने अन्यथा चुनाव कार्य में लापरवाही मानकर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।

ये भी पढ़ें

नहीं हटेगी ‘मधुशाला’…सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, मदिरापान करने वालों की बल्ले-बल्ले
जयपुर
Supreme Court Stays Removal of 1102 Liquor Shops Along Highways Rajasthan HC Had Ordered Relocation

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 10:09 am

Hindi News / Rajasthan / Barmer / राजस्थान में SDM से तंग पटवारी…बोले- मानसिक रूप से किया जा रहा परेशान, नोटिस की दे रहे धमकी

बड़ी खबरें

View All

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मैं 3 पीढ़ियों से बालोतरा में रह रहा हूं, फिर भी मेरे खिलाफ आपत्ति दर्ज’, SIR को लेकर छलका यूसुफ और मोईनुद्दीन का दर्द

Big Scam in SIR
बाड़मेर

मामा की आंखों के सामने टूटी भांजे की सांसें, आधार अपडेट कराने निकले युवक की बस से कुचलकर मौत, गांव में फोटो स्टूडियो चलाता था

Barmer Road Accident
बाड़मेर

बाड़मेर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा; मामा-भांजे को बस ने कुचला, एक की मौके पर हुई मौत

Barmer accident
बाड़मेर

Rajasthan SIR: रोशन खान…नाम एक, साइन अनेक; कलक्टर टीना डाबी ने कह दी बड़ी बात

Rajasthan SIR
बाड़मेर

सर्द रात में उजड़ा आशियाना: बाड़मेर में मां और 4 मासूमों को पुलिस ने सड़क पर छोड़ा, छिन गई सिर की छत

Barmer
बाड़मेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.