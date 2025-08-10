छात्रसंघ चुनाव तो लोकतंत्र की नर्सरी है, वर्ना नेताओं के पीछे घूमते रह जाएंगे छात्र

बाड़मेर. एक शिक्षक का बेटा गांव की कच्ची पगडंडियों से निकलकर उच्च शिक्षा के लिए जोधपुर जाता है। शिक्षा के साथ-साथ छात्र राजनीति में कदम रखता है। अपनी कार्यशैली, छात्रों पर मजबूत पकड़ और बेबाक, निडर छात्र नेता की छवि से जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में एक अलग मुकाम हासिल करता है। विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार कोई निर्दलीय छात्रनेता छात्रसंघ अध्यक्ष चुना गया। रवींद्र सिंह भाटी का यह सफर यहीं नहीं रुका और विधानसभा चुनाव में भी निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी। बाड़मेर की शिव विधानसभा से जीतकर सदन में पहुंचे। सदन में अपने उग्र तेवर, तीखे अंदाज से अलग पहचान बनाई। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी निर्दलीय उतरे और छह लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। राजस्थान पत्रिका से खास बातचीत में विधायक रवींद्र सिंह भाटी ने गांव से लेकर सदन तक विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की।