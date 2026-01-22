Rajasthan SIR: रोशन खान…नाम एक, साइन अनेक; कलक्टर टीना डाबी ने कह दी बड़ी बात

-कई स्थानों पर फॉर्म-7 बिना संबंधित मतदाता को सूचना दिए और आवश्यक दस्तावेजों की जांच किए बिना भरे गए।

-मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए भाजपा के बीएलए-2 से जुड़े कई फॉर्म संदिग्ध पाए गए हैं। स्वयं बीएलए-2 द्वारा यह कहा जा रहा है कि उनके नाम से प्रस्तुत किए गए फॉर्म फर्जी हैं और उन पर उनके हस्ताक्षर भी नहीं हैं।

-नियमों के अनुसार, एक बीएलए-2 एक दिन में अधिकतम 10 नामों के लिए ही फॉर्म-7 प्रस्तुत कर सकता है। जबकि बाड़मेर जिले में सैकड़ों की संख्या में फॉर्म जमा किए गए हैं।

-बिशाला गांव में जैन समाज के 89 मतदाताओं, जानपालिया गांव में 292, हरपालिया गांव में 504, अरटी में 190, जलीला में 264, बिसासर में 580, झडपा में 160 और भंवार गांव में 116 मतदाताओं के नाम हटाने की सूची सामने आई।

-इस प्रक्रिया में विशेष रूप से अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है।

-निरक्षर महिलाओं के कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षर कर उनके नाम काटे जाने तथा पत्नी के नाम से भरे गए फॉर्म के आधार पर पति का नाम हटाने का मामला भी सामने आए हैं।