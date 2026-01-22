बाड़मेर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा; मामा-भांजे को बस ने कुचला, एक की मौके पर हुई मौत

बाड़मेर। जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मामा-भांजा बाइक से जाते समय तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए। इस हादसे में 23 वर्षीय भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद बस चालक वाहन को मौके से भगा ले गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हादसे की भयावह तस्वीरें कैद हुई हैं।