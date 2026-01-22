बाड़मेर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा; मामा-भांजे को बस ने कुचला, एक की मौके पर हुई मौत

सीसीटीवी फुटेज (फोटो-पत्रिका)
बाड़मेर। जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में मामा-भांजा बाइक से जाते समय तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गए। इस हादसे में 23 वर्षीय भांजे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका मामा गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद बस चालक वाहन को मौके से भगा ले गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हादसे की भयावह तस्वीरें कैद हुई हैं।
यह हादसा कोतवाली थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-68 (बाड़मेर–बीकानेर मार्ग) पर सुबह करीब 11 बजे हुआ। पुलिस के अनुसार, धोरीमन्ना निवासी हेमाराम अपने मामा चंपालाल के साथ बाइक से आधार कार्ड में संशोधन करवाने जा रहा था। जैसे ही दोनों सिणधरी सर्किल के पास पहुंचे, पीछे से तेज रफ्तार में आ रही बस ने बाइक को टक्कर मार दी।
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मामा चंपालाल उछलकर सड़क पर जा गिरा, जबकि भांजा हेमाराम बस के नीचे आ गया। बस चालक बिना रुके आगे बढ़ गया और हेमाराम को कुचलता हुआ मौके से फरार हो गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने हेमाराम को मृत घोषित कर दिया।
पुलिस अधिकारी एएसआई राणाराम ने बताया कि मृतक हेमाराम का केकड़ गांव में फोटो स्टूडियो था। आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए वह बुधवार रात को ही बाड़मेर आ गया था और सिणधरी सर्किल के पास अपने मामा के कमरे में रुका था। चंपालाल बाड़मेर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है।
हादसे के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सड़क पर खून फैल गया, जिसे स्थानीय लोगों ने मिट्टी डालकर साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार बस चालक की तलाश शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है।
