‘मैं 3 पीढ़ियों से बालोतरा में रह रहा हूं, फिर भी मेरे खिलाफ आपत्ति दर्ज’, SIR को लेकर छलका यूसुफ और मोईनुद्दीन का दर्द

जानकारी के अनुसार, कई बीएलए-2 के नाम से आवेदन भरे गए, जबकि संबंधित बीएलए-2 ने स्वीकार किया कि उन्होंने ऐसे कोई आवेदन नहीं भरे और उनके हस्ताक्षर पूरी तरह फर्जी हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी फर्जी आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं।

सिणली-चौसीरा के आकूब खान ने बताया कि हमारे गांव के 37 लोगों के खिलाफ फर्जी आपत्तियां दर्ज करवाई गई हैं, जबकि हम सभी कई पीढ़ियों से यहीं निवास कर रहे हैं। अब हमें श्रीगंगानगर का निवासी बताया जा रहा है। इस संबंध में मैंने जसोल थाने में फर्जी आपत्ति दर्ज करवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है।