राजस्थान के 50 गांवों की प्यास बुझाने वाला बांध कागजों में सीमित

करीब 100 वर्ष पूर्व जोधपुर रियासत की ओर से निर्मित इस बांध की भराव क्षमता 18 फीट है। लेकिन कैचमेंट क्षेत्र में अतिक्रमण और जलभरण अव्यवस्था के चलते इसमें कभी-कभार ही पानी भर पाता है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार 1974 तक इस बांध की वजह से यहां का जलस्तर काफी ऊंचा था और यह खेती व पेयजल का मुख्य स्रोत था। लेकिन 1974 की अतिवृष्टि में बांध टूट गया और बाद में सरकार ने इसकी मरम्मत भी करवाई। साल 2007 में सरकार ने इसके जीर्णोद्धार और जलभरण के लिए करीब 1 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की, लेकिन महज 25 लाख रुपये का ही कार्य होने से शेष राशि समयावधि पूरी होने पर लेप्स हो गई। ऐसे में अब पिछले 18 वर्षों से सरकारी अनदेखी के कारण यह केवल नाम का बांध रह गया है।