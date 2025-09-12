Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बालोतरा की बेटियां गढ़ रही सफलता की नई इबारत

बालोतरा। जिले की बेटियां कबड्डी मैदान में अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। पिछले वर्ष अनूपगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय 68वीं अंडर-19 छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता में बालोतरा टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंचकर सिल्वर मेडल जीता। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा में चार वर्षों [&hellip;]

बाड़मेर

jay kumar bhati

Sep 12, 2025

बालोतरा। जिले की बेटियों ने अनूपगढ़ में आयोजित प्रतियोगता में शानदार प्रदर्शन किया।

बालोतरा। जिले की बेटियां कबड्डी मैदान में अपनी मेहनत और संघर्ष से सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। पिछले वर्ष अनूपगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय 68वीं अंडर-19 छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता में बालोतरा टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंचकर सिल्वर मेडल जीता।

पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरपुरा में चार वर्षों से सुबह-शाम करीब 50 खिलाड़ी (लड़के-लड़कियां) नियमित अभ्यास कर रहे हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चों को खेल से जोड़ने में विद्यालय की भूमिका अहम रही है। विद्यालय की छात्राओं पुष्पा चौधरी, जोशना चौधरी, मूली चौधरी, कमला जाखड़ और कमला सारण ने गत वर्ष 69वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व किया और बालिका वर्ग में सिल्वर मेडल दिलवाया।

राष्ट्रीय स्तर पर चयन करवाया

किसान परिवारों से ताल्लुक रखने वाली बालिकाएं खेल के साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। इस बार भी जिले की बेटियों ने उपलब्धि हासिल की है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पनोतरी नाड़ी, ग्राम पंचायत भाखरी खेड़ा की छात्रा कविता ने 14 वर्ष आयु वर्ग की 68वीं राष्ट्रीय स्तर कबड्डी प्रतियोगिता सत्र 2024-25 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। वहीं अमरपुरा विद्यालय की छात्राएं जोशना चौधरी, पुष्पा चौधरी और मूली चौधरी का भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयन हुआ।

इनका कहना है

हमारे खिलाड़ी राज्य और देश के गौरवशाली सितारे हैं। शिक्षा विभाग बालोतरा शिक्षा और खेल दोनों क्षेत्रों में नये कीर्तिमान स्थापित करने के लिए निरंतर कार्यरत है। ‘स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत’ थीम के साथ जिले और प्रदेश के खिलाड़ी भविष्य में देश का मान बढ़ाएंगे।
देवाराम प्रजापत, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, बालोतरा

Published on:

12 Sept 2025 07:58 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / बालोतरा की बेटियां गढ़ रही सफलता की नई इबारत

