बालोतरा की बेटियां गढ़ रही सफलता की नई इबारत

किसान परिवारों से ताल्लुक रखने वाली बालिकाएं खेल के साथ पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं। इस बार भी जिले की बेटियों ने उपलब्धि हासिल की है। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पनोतरी नाड़ी, ग्राम पंचायत भाखरी खेड़ा की छात्रा कविता ने 14 वर्ष आयु वर्ग की 68वीं राष्ट्रीय स्तर कबड्डी प्रतियोगिता सत्र 2024-25 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। वहीं अमरपुरा विद्यालय की छात्राएं जोशना चौधरी, पुष्पा चौधरी और मूली चौधरी का भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चयन हुआ।