प्रधानाचार्य के नवाचार से बिना शारीरिक शिक्षक के खिलाड़ियों की फौज तैयार

विद्यालय हरियाली और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी मिसाल कायम कर रहा है। परिसर में 200 से अधिक पौधे लगे हैं। भामाशाहों के सहयोग से प्रत्येक विद्यार्थी को हर वर्ष दो पौधे भेंट किए जाते हैं, जिन्हें वे घर पर लगाते हैं। नतीजतन गांव के लगभग हर घर में 5 से 7 नए पौधे लहलहा रहे हैं। वहीं गर्मी के दिनों में 1100 परिंडे लगाए, जिससे हर घर के आगे पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हो गई है। सवा करोड़ रुपए की लागत से बना विद्यालय का नया परिसर आज अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। सभी कक्षाओं में स्मार्ट बोर्ड, 32 सीसीटीवी कैमरे और बेहतर अधोसंरचना ने इसे प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के लिए प्रेरणा स्रोत बना दिया है।