ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी करने वाले IAS संतोष वर्मा पर हुई कार्रवाई वापस लेने की उठी मांग, सड़क पर आए कई संगठन

प्रदर्शनकारियों ने नायब तहसीलदार बाबूसिंह निनामा को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुख्य मांग है कि, आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ की गई कार्रवाई तत्काल वापस ली जाए। अजाक्स जिला अध्यक्ष सुनील बागुले ने कहा कि आदिवासी वर्ग से आने वाले ईमानदार अधिकारी संतोष वर्मा को जान बूझकर निशाना बनाया जा रहा है। वक्ताओं ने इसे सरकार की संकुचित मानसिकता और वंचित वर्ग की आवाज दबाने का प्रयास बताया।