नियम दरकिनार, टंकी पर चढ़कर इंसाफ की पुकार

जयपुर। जमीन विवाद, पारिवारिक मामले और अन्य निजी कारणों से पीड़ित लोग न्याय के लिए पानी की टंकियों पर चढ़ने का रास्ता अपना रहे हैं। चौमूं और शाहपुरा क्षेत्र में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद जलदाय विभाग टंकियों की सुरक्षा को लेकर सरकार के आदेशों की अनदेखी कर रहा है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में करीब 400 से अधिक टंकियां हैं, जिनमें से अधिकांश पर सुरक्षा दीवार या तारबंदी नहीं है, जिससे लोग आसानी से टंकी पर चढ़ जाते हैं। हाल ही में सांगानेर में प्लॉट विवाद को लेकर तीन महिलाएं और तीन पुरुष टंकी पर चढ़े थे, वहीं हरमाड़ा में एक युवक भी टंकी पर चढ़ गया। चौमूं के तिगरिया गांव में भी एक महिला पारिवारिक विवाद के कारण तीन घंटे तक टंकी पर डटी रही। इस तरह की घटनाओं से पुलिस प्रशासन का भी समय बर्बाद हो रहा है। सवाल ये है कि अगर कोई टंकी से गिरा या कूद गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।