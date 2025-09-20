राजस्थान के 3 जिलों की लाइफ लाइन बनेगा 86 KM लंबा सुपर एक्सप्रेस हाइवे, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस से होगा जुड़ाव

इसके निर्माण से क्षेत्र में औद्योगिक व आर्थिक गतिविधियों को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। यह हाइवे सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस हाइवे से जुड़ेगा। पनियाला में इसका जंक्शन अम्बाला ग्रीनफील्ड हाइवे और जयपुर-दिल्ली राजमार्ग से भी जुड़ेगा, जिससे यह क्षेत्र मल्टी-लेन जंक्शन का हब बन जाएगा। इस हाइवे को दो चरणों में बनाया जा रहा है। पहले चरण में 40 किमी और दूसरे में 46 किमी का निर्माण कार्य शामिल है। एनएचएआई के ठेकेदार ने पहले चरण का कार्य प्रारंभ कर दिया है। परियोजना को 16 सितम्बर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।