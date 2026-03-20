20 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्सी

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने बदला फैसला, दौसा-डिग्गी बस अब पुराने समय पर ही चलेगी

Rajasthan Roadways: यात्रियों के विरोध और जनहित से जुड़ी इस समस्या को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद रोडवेज के मुख्य प्रबंधक और संबंधित डिपो अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया ।

2 min read
Google source verification

बस्सी

image

Santosh Trivedi

Mar 20, 2026

Rajasthan Roadways buses will not operate on several routes for two days due to Holi

रोडवेज बस। फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Roadways: तूंगा (देवगांव) । तूंगा समेत आसपास के क्षेत्र के रोडवेज यात्रियों और ग्रामीणों की एकजुटता के आगे रोडवेज प्रशासन को झुकना पड़ा है । राजस्थान पत्रिका ने 18 मार्च को ‘रोडवेज बस का समय बदला तो भड़के यात्री, तूंगा बस स्टैंड पर किया प्रदर्शन’ शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित खबर के बाद विभाग ने दौसा से डिग्गी मार्ग पर संचालित बस को पुनः पुराने निर्धारित समय पर संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं । गुरुवार सुबह जब बस अपने पुराने समय पर स्टैंड पहुंची, तो यात्रियों के चेहरे खिल उठे ।

पुराने समय से ही होगा सुगम सफर


गौरतलब है कि केकड़ी डिपो की इस बस का समय अचानक बदल कर 1 घंटे जल्दी किए जाने से तूंगा, लवाण, कोटखावदा और आसपास के दर्जनों गाँवों के यात्रियों का गणित बिगड़ गया था । वर्षों से एक ही समय पर यात्रा कर रहे व्यापारियों, छात्रों और कर्मचारियों को भारी असुविधा हो रही थी ।

ग्रामीणों और नियमित यात्रियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था

इसके विरोध में पिछले दिनों तूंगा मुख्य बस स्टैंड पर ग्रामीणों और नियमित यात्रियों ने रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया था और पुरानी समय-सारणी बहाल करने की मांग की थी ।

समस्या को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया, विभाग ने लिया त्वरित संज्ञान

यात्रियों के विरोध और जनहित से जुड़ी इस समस्या को पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया, जिसके बाद रोडवेज के मुख्य प्रबंधक और संबंधित डिपो अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया । यात्रियों की सुविधा और राजस्व की स्थिति को देखते हुए विभाग ने समय परिवर्तन के फैसले को वापस ले लिया है ।

डिग्गी कल्याण जी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिली

अब यह बस पहले की तरह ही अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होगी, जिससे डिग्गी कल्याण जी जाने वाले श्रद्धालुओं को भी बड़ी राहत मिली है ।

यात्रियों ने जताया आभार


पुरानी समय-सारणी बहाल होने पर स्थानीय व्यापारियों और नियमित यात्रियों ने हर्ष व्यक्त किया है । यात्रियों ने रोडवेज प्रशासन से मांग की है कि भविष्य में बिना स्थानीय फीडबैक के ऐसे निर्णय न लिए जाएं, जिससे आम जनता को परेशानी हो ।

ये भी पढ़ें

KDA Scheme: राजस्थान के इस शहर में सस्ते दाम पर अपना घर खरीदने का मौका, 16 अप्रेल तक कर सकेंगे आवेदन
कोटा
kda latest scheme

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Mar 2026 11:52 am

Published on:

20 Mar 2026 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Bassi / Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने बदला फैसला, दौसा-डिग्गी बस अब पुराने समय पर ही चलेगी

बड़ी खबरें

View All

बस्सी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Mandi News: बम्पर आवक से फुल हुई मण्डी, माल रखने तक की जगह नहीं बची, 2 दिन बंद रहेगी

mandi news
बस्सी

Commercial Shops Auction: राजस्थान की इस मंडी में 31 दुकानों की नीलामी में पैसा बरसा, 64.50 लाख तक पहुंची एक ही दुकान की बोली

Bassi Tomato mandi
बस्सी

JDA News: जेडीए का बढ़ा दायरा, भूमाफियाओं के ‘खेल’ से जमीनों के दाम बढ़े; आप सावधान रहें

बस्सी

Jaipur News: रामगढ़ बांध की ऐतिहासिक हवाओदी बनेगी इको टूरिज्म हब, कई ग्राम पंचायतों के लिए भी खुशखबरी

historic Hawaodi Ramgarh Dam
बस्सी

राजस्थान पंचायत चुनाव अपडेट: दो से अधिक संतान नियम में ढील, गांव-गांव में नई हलचल, बदलेगा समीकरण

Rajasthan Panchayat Election (1)
बस्सी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.