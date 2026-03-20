Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने बदला फैसला, दौसा-डिग्गी बस अब पुराने समय पर ही चलेगी

Rajasthan Roadways: तूंगा (देवगांव) । तूंगा समेत आसपास के क्षेत्र के रोडवेज यात्रियों और ग्रामीणों की एकजुटता के आगे रोडवेज प्रशासन को झुकना पड़ा है । राजस्थान पत्रिका ने 18 मार्च को ‘रोडवेज बस का समय बदला तो भड़के यात्री, तूंगा बस स्टैंड पर किया प्रदर्शन’ शीर्षक से प्रमुखता से प्रकाशित खबर के बाद विभाग ने दौसा से डिग्गी मार्ग पर संचालित बस को पुनः पुराने निर्धारित समय पर संचालित करने के आदेश जारी कर दिए हैं । गुरुवार सुबह जब बस अपने पुराने समय पर स्टैंड पहुंची, तो यात्रियों के चेहरे खिल उठे ।

