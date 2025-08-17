स्नेक रेस्क्यूर गोपाल बुनकर को उपमुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, वन्यजीव संरक्षण के लिए मिला सम्मान

बुनकर ने बताया कि मेरा वन्य जीव संरक्षण के साथ ग्रामीणों में सांपों के प्रति जागरूकता फैलाना तथा मानव सर्प संघर्ष को कम करना है। अब तक 800 से अधिक विभिन्न सांप प्रजातियों को बिना किसी सहायता अथवा पारिश्रमिक के सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवास जंगल में पुनः छोड़ने का कार्य किया गया है।