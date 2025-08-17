स्नेक रेस्क्यूर गोपाल बुनकर को उपमुख्यमंत्री ने किया सम्मानित, वन्यजीव संरक्षण के लिए मिला सम्मान

जयपुर। आमेर तहसील के गांव बगवाड़ा निवासी स्नेक रेस्क्यूर गोपाल लाल बुनकर को स्वाधीनता दिवस समारोह में जिला स्तरीय पुरस्कार मिला। चौगान स्टेडियम में उन्हें उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा, सांसद मदन राठौड़ और जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
बुनकर को यह सम्मान वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया गया है। वे स्वैच्छिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र में 5 वर्षों से 800 से अधिक स्नेक और अन्य वन्यजीव प्रजातियों का सुरक्षित कर रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ चुके हैं।
बुनकर ने बताया कि मेरा वन्य जीव संरक्षण के साथ ग्रामीणों में सांपों के प्रति जागरूकता फैलाना तथा मानव सर्प संघर्ष को कम करना है। अब तक 800 से अधिक विभिन्न सांप प्रजातियों को बिना किसी सहायता अथवा पारिश्रमिक के सुरक्षित रूप से रेस्क्यू कर प्राकृतिक आवास जंगल में पुनः छोड़ने का कार्य किया गया है।
उन्होंने बताया कि वे लोगों को विषैले और गैर-विषैले सांपों व अन्य प्रजातियों के बीच अंतर, प्राथमिक उपचार और अन्य जानकारियां दे रहे हैं। जीवन को दाव लगाकर जनसेवा कार्य का लेकर ग्रामीणों द्वारा सराहा जा रहा है।