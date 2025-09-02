ट्रोमा अस्पताल बने तो मरीजों को रैफर करने पर लगे ब्रेक

ट्रोमा सेंटर बने तो मिले जयपुर रैफर से छुटकारा

शहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में वैसे तो लंबे समय से ट्रोमा सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसमें सुविधाएं सीएचसी स्तर की है। उप जिला स्तर पर सीटी स्कैन, एमआरआई, रेडियोलोजिस्ट, कार्डियोलोजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट के अभाव में उच्च स्तरीय जांच व चिकित्सा सुविधा के अभाव में सड़क हादसे में घायलों को तुरंत जयपुर रैफर कर दिया जाता है। प्रतिमाह 40 से 50 मरीज जयपुर रैफर किए जा रहे हैं। दूरी अधिक होने पर घायल को जयपुर पहुंचने में करीब डेढ़ से दो घंटे लग जाते हैं। त्वरित उपचार के अभाव में कई बार घायल बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अत्याधुनिक सुविधा से सुसज्जित ट्रोमा सेंटर बनने के बाद रैफर टू जयपुर पर ब्रेक लग सकेंगे और यहीं पर घायलों को त्वरित उपचार मिल सकेगा।