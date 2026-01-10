दंतेवाड़ा में 63 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, बंदूक छोड़ विकास की राह पर चलने का फैसला, CM साय ने कहा…

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। दंतेवाड़ा जिले में “पूना मारगेम- पुनर्वास से पुनर्जीवन” पहल के अंतर्गत 36 इनामी सहित कुल 63 माओवादियों- जिनमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं- ने हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक और विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि बस्तर के भविष्य के लिए एक निर्णायक परिवर्तन है।