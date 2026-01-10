10 जनवरी 2026,

शनिवार

बस्तर

दंतेवाड़ा में 63 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, बंदूक छोड़ विकास की राह पर चलने का फैसला, CM साय ने कहा…

CG Naxal Surrender: दंतेवाड़ा जिले में “पूना मारगेम- पुनर्वास से पुनर्जीवन” पहल के अंतर्गत 36 इनामी सहित कुल 63 माओवादियों- जिनमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं।

बस्तर

image

Shradha Jaiswal

Jan 10, 2026

दंतेवाड़ा में 63 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

दंतेवाड़ा में 63 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण(photo-AI)

CG Naxal Surrender: छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज हुई है। दंतेवाड़ा जिले में “पूना मारगेम- पुनर्वास से पुनर्जीवन” पहल के अंतर्गत 36 इनामी सहित कुल 63 माओवादियों- जिनमें 18 महिलाएं और 45 पुरुष शामिल हैं- ने हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक और विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का संकल्प लिया है। यह केवल आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि बस्तर के भविष्य के लिए एक निर्णायक परिवर्तन है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की स्पष्ट, बहुआयामी सुरक्षा एवं विकास रणनीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह घटना प्रमाण है कि “बंदूक नहीं, संवाद और विकास ही स्थायी समाधान हैं।

CG Naxal Surrender: बंदूक नहीं, संवाद और विकास ही स्थायी समाधान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की संवेदनशील पुनर्वास नीति, सटीक सुरक्षा रणनीति और सुशासन आधारित प्रशासनिक दृष्टिकोण के कारण नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। माओवादी नेटवर्क का प्रभावी विघटन हो रहा है और बस्तर के सुदूर अंचलों में अब तेज़ी से सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं को सरकार द्वारा सम्मानजनक पुनर्वास, कौशल प्रशिक्षण, आजीविका और सामाजिक पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था दी जाएगी ताकि वे आत्मनिर्भर नागरिक बनकर समाज की मुख्यधारा में स्थायी रूप से स्थापित हो सकें। उन्होंने कहा कि बस्तर अब भय नहीं, भविष्य की भूमि बन रहा है- जहां शांति, सुशासन और विकास मिलकर एक स्वर्णिम कल की नींव रख रहे हैं।

बस्तर

छत्तीसगढ़

मिशन 2026 से बस्तर में बड़ा बदलाव

मिशन 2026 से बस्तर में बड़ा बदलाव(photo-patrika)
बस्तर

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में विधायक की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला, दोनों हाथों की नसें कटी

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में विधायक की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला, दोनों हाथों की नसें कटी
बस्तर

धर्मांतरण के खिलाफ सड़क पर उतरा हिंदू समाज

धर्मांतरण और हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में फरसगांव में शौर्य जागरण यात्रा, गूंजे जय श्रीराम के नारे...(photo-patrika)
बस्तर

Bastar Pandum 2026: बस्तर पंडुम का वर्ष 2026 में भी होगा भव्य एवं आकर्षक ढंग से आयोज, तैयारियों को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक

Bastar Pandum 2026: बस्तर पंडुम का वर्ष 2026 में भी होगा भव्य एवं आकर्षक ढंग से आयोज, तैयारियों को लेकर हुई उच्चस्तरीय बैठक
बस्तर

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिला, हर साल हो रही लाखों की आमदनी

CG News: दूध के दम पर आत्मनिर्भरता की कहानी, आगे बढ़ रहीं महिलाएं, हर साल हो रही लाखों की आमदनी
