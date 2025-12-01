तूफान ‘दितवाह’ से बस्तर में मौसम बदला! अगले 48 घंटे बारिश–बादल और तापमान में बढ़ोतरी, IMD ने किया अलर्ट जारी…

चक्रवाती तूफान दितवाह तटीय इलाकों से आगे बढ़ते हुए गुजरात–महाराष्ट्र क्षेत्र में कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इसके अवशेष अब दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ सक्रिय हैं, जिससे वातावरण में नमी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ी हुई नमी के कारण बादल घिर रहे हैं और हवाओं का रुख भी बदल रहा है। यही वजह है कि बस्तर में बारिश की स्थिति बन गई है और तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है।