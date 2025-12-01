Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्तर

तूफान ‘दितवाह’ से बस्तर में मौसम बदला! अगले 48 घंटे बारिश–बादल और तापमान में बढ़ोतरी, IMD ने किया अलर्ट जारी…

Cyclone Ditwah in CG: बस्तर संभाग में दिखाई देने लगा तूफान ‘दितवाह’ के प्रभाव का असर है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक बस्तर में मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई है।

2 min read
Google source verification

बस्तर

image

Shradha Jaiswal

Dec 01, 2025

बस्तर में ‘दितवाह’ का असर शुरू(photo-patrika)

बस्तर में ‘दितवाह’ का असर शुरू(photo-patrika)

Cyclone Ditwah in CG: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिखाई देने लगा तूफान ‘दितवाह’ के प्रभाव का असर है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक बस्तर में मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहने का सुचना जारी किया गया है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिन के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है।

Cyclone Ditwah in CG: बादल छाए रहेंगे, तापमान में 2–3 डिग्री की बढ़ोतरी

अब तक सुबह और रात के समय तेजी से गिर रहे तापमान पर दितवाह के असर से ब्रेक लग सकता है। विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकते हैं, जिससे ठंड की तीव्रता में कमी आएगी। दिन में बादल छाए रहने के कारण उमस बढ़ेगी, वहीं शाम के बाद हल्की ठंड का अहसास रहेगा।

क्यों बदल रहा है मौसम?

चक्रवाती तूफान दितवाह तटीय इलाकों से आगे बढ़ते हुए गुजरात–महाराष्ट्र क्षेत्र में कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इसके अवशेष अब दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ सक्रिय हैं, जिससे वातावरण में नमी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ी हुई नमी के कारण बादल घिर रहे हैं और हवाओं का रुख भी बदल रहा है। यही वजह है कि बस्तर में बारिश की स्थिति बन गई है और तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है।

किस तरह का मौसम रहेगा?

  • आसमान ज्यादातर समय घने बादलों से ढका रहेगा
  • कई जगह छिटपुट बारिश देखने को मिल सकती है
  • तापमान में 2–3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव
  • ठंड का प्रभाव दो दिनों तक कम रहेगा
  • सुबह की धूप कमजोर होगी, दिन में हल्की उमस महसूस होगी

किस-किस जिले में प्रभाव ज्यादा रहेगा?

बस्तर संभाग के जगदलपुर, बकावांड, बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में मौसम सबसे अधिक बदला हुआ रहेगा। कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुहारें भी पड़ सकती हैं।

कृषि पर प्रभाव

इस समय अधिकांश किसानों की फसल खेतों में खड़ी है। हल्की बारिश से नुकसान नहीं होगा, लेकिन लगातार बादलों के कारण नमी बढ़ेगी जिससे कटाई–मड़काई वाले क्षेत्रों में सतर्कता की जरूरत रहेगी। धान की कटाई कर चुके किसानों को खेत में रखे अनाज को ढककर रखने की सलाह दी गई है।

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अगले कुछ दिनों तक अनावश्यक यात्रा से बचें और बारिश के दौरान बड़े पेड़ों तथा कच्चे निर्माणों से दूरी बनाए रखें। खेतों या खुले स्थानों में काम करने वाले लोगों को मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ वायरल इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। ठंड में कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन एहतियात बरतना अभी भी उतना ही आवश्यक है।

पिछले दस दिनों से बस्तर में सुबह-शाम ठंड बढ़ गई थी। लेकिन दितवाह के प्रभाव से अब कड़ाके की ठंड में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव अस्थायी है। दो दिनों बाद जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा, प्रदेश में ठंड की स्थिति दोबारा लौट सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

01 Dec 2025 10:54 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / तूफान ‘दितवाह’ से बस्तर में मौसम बदला! अगले 48 घंटे बारिश–बादल और तापमान में बढ़ोतरी, IMD ने किया अलर्ट जारी…

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक, जानें बस्तर में क्यों खास है संविधान मंदिर..?

Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक(photo-patrika)
Patrika Special News

नई सोच का नया आयाम..! पाम ऑयल खेती से अपनी पहचान बना रहे अनिल कोर्राम, जानें कैसे की शुरुआत..?

Patrika Special News

Bastar Hulki Dance: परंपरा की थाप पर थिरकता बस्तर… हुलकी नृत्य बना सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक

Bastar Hulki Dance (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

Bihar Election 2025: चुनाव सुरक्षा की बड़ी तैयारी! नक्सल मोर्चे पर तैनात 3 हजार जवान स्पेशल ट्रेन से बिहार के लिए रवाना

बस्तर से 3 हजार जवान सुरक्षा देने बिहार रवाना (Photo source- Patrika)
बस्तर

Indian Army: बस्तर के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन

Indian Army: बस्तर के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन
बस्तर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.