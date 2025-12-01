तूफान ‘दितवाह’ से बस्तर में मौसम बदला! अगले 48 घंटे बारिश–बादल और तापमान में बढ़ोतरी, IMD ने किया अलर्ट जारी…

बस्तर में ‘दितवाह’ का असर शुरू(photo-patrika)
Cyclone Ditwah in CG: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में दिखाई देने लगा तूफान ‘दितवाह’ के प्रभाव का असर है। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों तक बस्तर में मौसम में बड़े बदलाव की संभावना जताई है। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहने का सुचना जारी किया गया है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और दिन के तापमान में करीब 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज हो सकती है।
अब तक सुबह और रात के समय तेजी से गिर रहे तापमान पर दितवाह के असर से ब्रेक लग सकता है। विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकते हैं, जिससे ठंड की तीव्रता में कमी आएगी। दिन में बादल छाए रहने के कारण उमस बढ़ेगी, वहीं शाम के बाद हल्की ठंड का अहसास रहेगा।
चक्रवाती तूफान दितवाह तटीय इलाकों से आगे बढ़ते हुए गुजरात–महाराष्ट्र क्षेत्र में कमजोर होकर निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इसके अवशेष अब दक्षिण-पूर्व मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरफ सक्रिय हैं, जिससे वातावरण में नमी तेजी से बढ़ रही है। बढ़ी हुई नमी के कारण बादल घिर रहे हैं और हवाओं का रुख भी बदल रहा है। यही वजह है कि बस्तर में बारिश की स्थिति बन गई है और तापमान में भी हल्की बढ़ोतरी दर्ज होने की संभावना है।
बस्तर संभाग के जगदलपुर, बकावांड, बस्तर, कोण्डागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में मौसम सबसे अधिक बदला हुआ रहेगा। कई ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुहारें भी पड़ सकती हैं।
इस समय अधिकांश किसानों की फसल खेतों में खड़ी है। हल्की बारिश से नुकसान नहीं होगा, लेकिन लगातार बादलों के कारण नमी बढ़ेगी जिससे कटाई–मड़काई वाले क्षेत्रों में सतर्कता की जरूरत रहेगी। धान की कटाई कर चुके किसानों को खेत में रखे अनाज को ढककर रखने की सलाह दी गई है।
मौसम विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि अगले कुछ दिनों तक अनावश्यक यात्रा से बचें और बारिश के दौरान बड़े पेड़ों तथा कच्चे निर्माणों से दूरी बनाए रखें। खेतों या खुले स्थानों में काम करने वाले लोगों को मौसम अपडेट पर लगातार नजर रखने की जरूरत है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ वायरल इंफेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना जरूरी है। ठंड में कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन एहतियात बरतना अभी भी उतना ही आवश्यक है।
पिछले दस दिनों से बस्तर में सुबह-शाम ठंड बढ़ गई थी। लेकिन दितवाह के प्रभाव से अब कड़ाके की ठंड में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि यह बदलाव अस्थायी है। दो दिनों बाद जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा, प्रदेश में ठंड की स्थिति दोबारा लौट सकती है।
