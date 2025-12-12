बस्तर ट्रिप प्लान कर रहे हैं? तो NH30 की नई ट्रैफिक व्यवस्था पहले जान लें, नहीं तो हो जाएंगे परेशान…

रायपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया है। अब हेवी व्हीकल फरसगांव – राधना – गम्हरी – बांसकोट – बोरई – घटुला – सिहावा – नगरी – कुरूद मार्ग से होकर गुजरेंगे। इस रूट से नगर क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा और मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बनने से राहत मिलेगी। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर भारी वाहन नारायणपुर मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम बनी रहेगी।