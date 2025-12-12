बस्तर ट्रिप प्लान कर रहे हैं? तो NH30 की नई ट्रैफिक व्यवस्था पहले जान लें, नहीं तो हो जाएंगे परेशान…

NH30 की नई ट्रैफिक व्यवस्था पहले जान लें(photo-patrika)
NH30 Jam Alert: छत्तीसगढ़ के बस्तर की ओर सफर करने वालों के लिए बड़ी जानकारी है। केशकाल क्षेत्र में एनएच-30 पर जारी मरम्मत एवं उन्नयन कार्य के कारण ट्रैफिक व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
इसे देखते हुए प्रशासन ने छोटे व बड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग जारी किए हैं। अधिकारियों ने सलाह दी है कि बस्तर जाने से पहले अपडेटेड रूट चार्ट जरूर देख लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न हो।
जगदलपुर से रायपुर की ओर जाने वाले हल्के वाहनों के लिए प्रशासन ने अस्थायी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया है। एनएच-30 पर मरम्मत कार्य जारी रहने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, ऐसे में छोटे वाहन बटराली – राँधा – उपरमुरवेड – मुरनार मार्ग से सफर कर सकते हैं। लगभग 30 किलोमीटर लंबा यह रास्ता मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से बचने का बेहतर विकल्प साबित हो रहा है और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाए रखता है।
रायपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया है। अब हेवी व्हीकल फरसगांव – राधना – गम्हरी – बांसकोट – बोरई – घटुला – सिहावा – नगरी – कुरूद मार्ग से होकर गुजरेंगे। इस रूट से नगर क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा और मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बनने से राहत मिलेगी। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर भारी वाहन नारायणपुर मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम बनी रहेगी।
रायपुर से जगदलपुर की ओर यात्रा करने वालों के लिए फिलहाल पूर्व निर्धारित मार्ग ही सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। यात्री रायपुर – कांकेर – केशकाल मार्ग से होकर आसानी से बस्तर की तरफ बढ़ सकते हैं। यह रूट वर्तमान परिस्थितियों में सबसे सुरक्षित और सुगम माना जा रहा है, क्योंकि एनएच-30 के अन्य हिस्सों पर मरम्मत कार्य जारी है।
प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का पालन करने और यातायात पुलिस का सहयोग करने की अपील की है, ताकि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे और अनावश्यक जाम की स्थिति से बचा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
बस्तर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग