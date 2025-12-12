12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बस्तर

बस्तर ट्रिप प्लान कर रहे हैं? तो NH30 की नई ट्रैफिक व्यवस्था पहले जान लें, नहीं तो हो जाएंगे परेशान…

NH30 Traffic Update: केशकाल क्षेत्र में एनएच-30 पर जारी मरम्मत एवं उन्नयन कार्य के कारण ट्रैफिक व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है।

बस्तर

image

Shradha Jaiswal

Dec 12, 2025

NH30 की नई ट्रैफिक व्यवस्था पहले जान लें(photo-patrika)

NH30 की नई ट्रैफिक व्यवस्था पहले जान लें(photo-patrika)

NH30 Jam Alert: छत्तीसगढ़ के बस्तर की ओर सफर करने वालों के लिए बड़ी जानकारी है। केशकाल क्षेत्र में एनएच-30 पर जारी मरम्मत एवं उन्नयन कार्य के कारण ट्रैफिक व्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है। कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

इसे देखते हुए प्रशासन ने छोटे व बड़े वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग जारी किए हैं। अधिकारियों ने सलाह दी है कि बस्तर जाने से पहले अपडेटेड रूट चार्ट जरूर देख लें, ताकि यात्रा के दौरान किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

NH30 Jam Alert: छोटे वाहनों (कार/बाइक) के लिए वैकल्पिक मार्ग

जगदलपुर से रायपुर की ओर जाने वाले हल्के वाहनों के लिए प्रशासन ने अस्थायी वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया है। एनएच-30 पर मरम्मत कार्य जारी रहने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा है, ऐसे में छोटे वाहन बटराली – राँधा – उपरमुरवेड – मुरनार मार्ग से सफर कर सकते हैं। लगभग 30 किलोमीटर लंबा यह रास्ता मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम से बचने का बेहतर विकल्प साबित हो रहा है और यात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाए रखता है।

भारी वाहनों के लिए निर्धारित रूट

रायपुर की ओर जाने वाले भारी वाहनों के लिए प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया है। अब हेवी व्हीकल फरसगांव – राधना – गम्हरी – बांसकोट – बोरई – घटुला – सिहावा – नगरी – कुरूद मार्ग से होकर गुजरेंगे। इस रूट से नगर क्षेत्र में ट्रैफिक का दबाव काफी कम होगा और मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बनने से राहत मिलेगी। इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर भारी वाहन नारायणपुर मार्ग का भी उपयोग कर सकते हैं, जिससे यातायात व्यवस्था और अधिक सुगम बनी रहेगी।

रायपुर से जगदलपुर की ओर जाने वाले वाहनों के लिए रूट

रायपुर से जगदलपुर की ओर यात्रा करने वालों के लिए फिलहाल पूर्व निर्धारित मार्ग ही सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। यात्री रायपुर – कांकेर – केशकाल मार्ग से होकर आसानी से बस्तर की तरफ बढ़ सकते हैं। यह रूट वर्तमान परिस्थितियों में सबसे सुरक्षित और सुगम माना जा रहा है, क्योंकि एनएच-30 के अन्य हिस्सों पर मरम्मत कार्य जारी है।

यात्रियों से अपील

प्रशासन ने सभी वाहन चालकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का पालन करने और यातायात पुलिस का सहयोग करने की अपील की है, ताकि निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनी रहे और अनावश्यक जाम की स्थिति से बचा जा सके।

बस्तर

छत्तीसगढ़

तूफान ‘दितवाह’ से बस्तर में मौसम बदला! अगले 48 घंटे बारिश–बादल और तापमान में बढ़ोतरी, IMD ने किया अलर्ट जारी…

बस्तर में ‘दितवाह’ का असर शुरू(photo-patrika)
बस्तर

Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक, जानें बस्तर में क्यों खास है संविधान मंदिर..?

Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक(photo-patrika)
Patrika Special News

नई सोच का नया आयाम..! पाम ऑयल खेती से अपनी पहचान बना रहे अनिल कोर्राम, जानें कैसे की शुरुआत..?

Patrika Special News

Bastar Hulki Dance: परंपरा की थाप पर थिरकता बस्तर… हुलकी नृत्य बना सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक

Bastar Hulki Dance (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

Bihar Election 2025: चुनाव सुरक्षा की बड़ी तैयारी! नक्सल मोर्चे पर तैनात 3 हजार जवान स्पेशल ट्रेन से बिहार के लिए रवाना

बस्तर से 3 हजार जवान सुरक्षा देने बिहार रवाना (Photo source- Patrika)
बस्तर
