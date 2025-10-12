Bihar Election 2025: चुनाव सुरक्षा की बड़ी तैयारी! नक्सल मोर्चे पर तैनात 3 हजार जवान स्पेशल ट्रेन से बिहार के लिए रवाना

बस्तर से 3 हजार जवान सुरक्षा देने बिहार रवाना (Photo source- Patrika)
Bihar Election 2025: बस्तर के नक्सल मोर्चे पर तैनात करीब 3000 सीआरपीएफ जवान अब बिहार विधानसभा चुनावों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिमेदारी निभाएंगे। चुनाव आयोग के निर्देश पर बिहार में लगभग एक लाख केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की जा रही है, जिसमें बस्तर के जवान भी शामिल होंगे। इन जवानों को बिहार पहुंचाने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन की व्यवस्था की है।
यह ट्रेन दो दिनों तक चलेगी और चरणबद्ध तरीके से सभी जवानों को रवाना किया जाएगा। शनिवार देर रात लगभग 10 बजे जगदलपुर रेलवे स्टेशन से पहली इलेक्शन स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जिसमें करीब एक हजार जवान बिहार के लिए निकले। अगले दो चरणों में शेष जवान भी रवाना होंगे। ये जवान बिहार के संवेदनशील इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, मतदान केंद्रों की सुरक्षा करेंगे और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की जिमेदारी निभाएंगे।
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बस्तर जैसे कठिन नक्सल क्षेत्र में सेवा दे चुके ये जवान जंगल युद्ध और गुरिल्ला टैक्टिक्स में निपुण हैं। इनमें से कई कोबरा यूनिट के सदस्य हैं, जो नक्सल उन्मूलन अभियान में सक्रिय रहती है। बिहार चुनाव में सीआरपीएफ की सर्वाधिक कंपनियां तैनात की जा रही हैं।
Bihar Election 2025: बस्तर आईजी बोले- नक्सल मोर्चे पर असर नहीं पड़ेगा: इस तैनाती पर प्रतिक्रिया देते हुए आईजी बस्तर रेंज पी. सुंदरराज ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर सीआरपीएफ की 8 से 10 कंपनियां बिहार रवाना हो रही हैं। ये रिज़र्व में तैनात बल हैं, इसलिए नक्सल मोर्चे पर किसी तरह का असर नहीं पड़ेगा। जिला पुलिस और अन्य बल अपने दायित्व पर पूरी तरह सक्रिय हैं।
