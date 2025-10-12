Bihar Election 2025: चुनाव सुरक्षा की बड़ी तैयारी! नक्सल मोर्चे पर तैनात 3 हजार जवान स्पेशल ट्रेन से बिहार के लिए रवाना

यह ट्रेन दो दिनों तक चलेगी और चरणबद्ध तरीके से सभी जवानों को रवाना किया जाएगा। शनिवार देर रात लगभग 10 बजे जगदलपुर रेलवे स्टेशन से पहली इलेक्शन स्पेशल ट्रेन रवाना हुई, जिसमें करीब एक हजार जवान बिहार के लिए निकले। अगले दो चरणों में शेष जवान भी रवाना होंगे। ये जवान बिहार के संवेदनशील इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर संभालेंगे, मतदान केंद्रों की सुरक्षा करेंगे और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने की जिमेदारी निभाएंगे।