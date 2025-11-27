Constitution Temple in Bastar: आदिवासी पहचान और अधिकारों का स्मारक, जानें बस्तर में क्यों खास है संविधान मंदिर..?

मंदिर की संरचना किसी पारंपरिक देवालय जैसी नहीं है। यह एक ऊंचे चबूतरे पर बना खुला मंच है, बिना छत या बंद कमरे के। लगभग 6 फुट ऊंची और 10 फुट चौड़ी दीवार पर संविधान की पांचवीं अनुसूची के प्रावधान उकेरे गए हैं, जो ग्राम सभा की शक्तियों पर केंद्रित हैं। समय के साथ कुछ अक्षर फीके पड़ गए हैं, लेकिन इसका महत्व कम नहीं हुआ। आदिवासी संस्कृति के अनुरूप गुड़ी (ऊंचा मंच) शैली में निर्मित यह मंदिर सादगी और शक्ति का संगम दर्शाता है। गांव की आबादी करीब हजारों में है, और यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शांति व एकता का केंद्र है।