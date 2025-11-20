Patrika LogoSwitch to English

रायगढ़

Crime News: खौफनाक वारदात! पड़ोसी ने घर में घुसकर की बुजुर्ग बाप-बेटी की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

Crime News: खरसिया के एक गांव में पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर बुजुर्ग और उसकी बेटी की पत्थर से हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

Google source verification

रायगढ़

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 20, 2025

पड़ोसी युवक ने बुजुर्ग और बेटी की कर दी हत्या (photo source- Patrika)

पड़ोसी युवक ने बुजुर्ग और बेटी की कर दी हत्या (photo source- Patrika)

Crime News: बीते मंगलवार को एक युवक द्वारा पड़ोसी के घर घुसकर बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी पत्नी और बेटी पर जानलेवा हमला करने की बात सामने आई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच में पता चला कि खैरपाली निवासी रत्थूराम पटैल (70) के घर उसके पड़ोसी भीखम पटैल (25) ने घुसकर हमला किया।

Crime News: इस वजह से हत्या की वारदात को दिया अंजाम

इसमें रत्थूराम और उनकी बेटी खीरबाई (45) की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई, जबकि उनकी पत्नी फोटो बाई (80) गंभीर रूप से घायल हो गईं। मृतक के पुत्र रमेश पटैल (40) ने बताया कि आरोपी रायपुर में काम करता था और कुछ दिनों से गांव में अपने नाना के यहां रह रहा था। उसने कई बार गुस्से में पड़ोसियों से झगड़ा करने की प्रवृत्ति दिखाई थी और मंगलवार शाम करीब 4.30 बजे उसने अचानक हमला कर यह वारदात कर दी।

आरोपी को तत्काल लिया हिरासत में

Crime News: शिकायत के आधार पर खरसिया थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1), 117(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर तत्काल हिरासत में लिया। पोस्टमार्टम के बाद आरोपी के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त सीमेंट का पत्थर व आरोपी के पहने हुए कपड़े शर्ट और जींस जब्त किए। इसके बाद भीखम पटैल पिता गेंदराम पटैल निवासी खैरपाली को बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

Published on:

20 Nov 2025 05:38 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Crime News: खौफनाक वारदात! पड़ोसी ने घर में घुसकर की बुजुर्ग बाप-बेटी की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

