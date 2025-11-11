Patrika LogoSwitch to English

धमतरी

CG Crime: धमतरी में दिनदहाड़े लूट, कॉलेज छात्रा का बैग छीनकर भागे लुटेरे, 20 दिन में 5 वीं वारदात

CG Crime: कालेज छात्रा को ओवरटेक कर बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा का बैग छीनकर भाग निकले। 20 दिन में लूट की यह 5 वीं वारदात है। हालांकि कुछ लूट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है।

2 min read
Google source verification

धमतरी

image

Love Sonkar

Nov 11, 2025

CG Crime: धमतरी में दिनदहाड़े लूट, कॉलेज छात्रा का बैग छीनकर भागे लुटेरे, 20 दिन में 5 वीं वारदात

कॉलेज छात्रा का बैग छीनकर भागे लुटेरे (Photo Patrika)

CG Crime: धमतरी शहर व आसपास लूटपाट की घटनाएं बढ़ने से न केवल वाहन चालक बल्कि आसपास गांव के लोगों में भी दहशत है। सोमवार को फिर एक लूट की घटना हुई। लोहरसी बाईपास में कालेज छात्रा को ओवरटेक कर बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा का बैग छीनकर भाग निकले। 20 दिन में लूट की यह ५वीं वारदात है। हालांकि कुछ लूट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है। लगातार हो रही घटनाओं से राहगीरों में भी दहशत देखा जा रहा है। पुलिस ऐसे बदमाशों पर लगाम नहीं लगा पा रही है।

सोमवार को खपरी निवासी कालेज छात्रा वत्सला पीजी कालेज के लिए साइकिल से निकली थी। जैसे ही वह लोहरसी ओवरब्रिज के पास पहुंची दो बाइक सवार बदमाश पीछे से ओवरटेक करते हुए साइकिल के सामने आ गए और छात्रा के बैग को लूट कर फरार हो गए। बैग में 2500 रूपए नगद, डाक्यूमेंट, अंक सूची, मोबाईल आदि थे।

घटना के बाद छात्रा पीछे-पीछे साइकिल से लुटेरे का पीछा करती रही, लेकिन वे फरार हो गए। पश्चात छात्रा ने पुलिस कंट्रोल रूम को लूट की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज भी खंगाल रही है। दो संदिग्ध बाइक सवार नजर आ रहे। बताया जा रहा है कि लुटेरे घटना को अंजाम देने के बाद धमतरी की ओर भागे थे।

पिछले कुछ वर्षों से शराब भट्ठियों में राशि लूटने की घटनाएं बढ़ी है। कुछ अपराधिक तत्व के लोग व नशेड़ी यहां अपना अड्डा बनाकर बैठ गए हैं। आए दिन अकेले भट्ठी पहुंचे लोगों से रूपए लूट रहे, नहीं देने पर मारपीट भी कर रहे। पूर्व में हत्या भी हो चुकी है। एक खोमचा संचालक ने बताया कि दिन डूबते ही नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग शिकार ढूंढना शुरू कर देते हैं। अकेले देख पास जाकर बैठ जाते हैं और राशि मांगने लगते हैं। कुछ डर के कारण ऐसे लोगों को कुछ पैसे भी दे रहे। विरोध करने वालों से इनका विवाद हो रहा है। शराब भट्ठियों में गश्त बढ़ाने की मांग हो रही है।

ज्यादातर बाइक सवार युवक छोटी-मोटी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। अब बाजार समेत संदिग्ध जगहों पर सिविल ड्रेस में पुलिस जवानों की तैनाती करेंगे। इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों से पूछताछ करेंगे, कहीं कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है। शराब दुकान के आसपास पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अभिषेक चतुर्वेदी, सीएसपी धमतरी

Published on:

11 Nov 2025 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Crime: धमतरी में दिनदहाड़े लूट, कॉलेज छात्रा का बैग छीनकर भागे लुटेरे, 20 दिन में 5 वीं वारदात

