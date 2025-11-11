CG Crime: धमतरी में दिनदहाड़े लूट, कॉलेज छात्रा का बैग छीनकर भागे लुटेरे, 20 दिन में 5 वीं वारदात

पिछले कुछ वर्षों से शराब भट्ठियों में राशि लूटने की घटनाएं बढ़ी है। कुछ अपराधिक तत्व के लोग व नशेड़ी यहां अपना अड्डा बनाकर बैठ गए हैं। आए दिन अकेले भट्ठी पहुंचे लोगों से रूपए लूट रहे, नहीं देने पर मारपीट भी कर रहे। पूर्व में हत्या भी हो चुकी है। एक खोमचा संचालक ने बताया कि दिन डूबते ही नशेड़ी प्रवृत्ति के लोग शिकार ढूंढना शुरू कर देते हैं। अकेले देख पास जाकर बैठ जाते हैं और राशि मांगने लगते हैं। कुछ डर के कारण ऐसे लोगों को कुछ पैसे भी दे रहे। विरोध करने वालों से इनका विवाद हो रहा है। शराब भट्ठियों में गश्त बढ़ाने की मांग हो रही है।