CG Crime News: कलम छोड़ नाबालिग थाम रहे चाकू! चाकूबाजी- लूट और नशा तस्करी में बढ़ती बच्चों की गिरफ्त…

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर चिंता का विषय है कि राजधानी में कलम छोडक़र नाबालिग चाकू थाम रहे हैं। हत्या और चाकूबाजी ही नहीं अन्य गंभीर मामलों में भी शामिल हो रहे हैं। जिस उम्र में पढ़ाई करते हैं, उस समय चोरी-लूट और चाकूबाजी जैसे मामलों को अंजाम दे रहे हैं। क्राइम करने में साल दर साल नाबालिगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मर्डर, चाकूबाजी, लूटपाट के अलावा दुष्कर्म और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मामलों में भी लिप्त हो रहे हैं।