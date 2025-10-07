Patrika LogoSwitch to English

बस्तर

Indian Army: बस्तर के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन

Indian Army: कंप्यूटर परीक्षा पास कर चुके बस्तर जिले के वे सभी उम्मीदवार, जो शारीरिक प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं, उन्हें अपने उत्तीर्ण संबंधी दस्तावेजों के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, आड़ावाल, जगदलपुर में उपस्थित होना होगा।

बस्तर

image

Love Sonkar

Oct 07, 2025

Indian Army: बस्तर के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन

भारतीय सेना में भर्ती सुनहरा मौका (Photo Patrika)

Indian Army: भारतीय सेना की अग्निवीर (थलसेना) भर्ती 2025-26 की अधिसूचना जारी होने के बाद अब बस्तर जिले के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर आया है। सेना भर्ती कार्यालय द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी अब शारीरिक प्रशिक्षण के लिए पंजीयन करा सकते हैं।

यह कदम न केवल उनकी शारीरिक दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि सेना में भर्ती होने की संभावनाओं को भी मजबूत करेगा। कंप्यूटर परीक्षा पास कर चुके बस्तर जिले के वे सभी उम्मीदवार, जो शारीरिक प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं, उन्हें अपने उत्तीर्ण संबंधी दस्तावेजों के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, आड़ावाल, जगदलपुर में उपस्थित होना होगा।

पंजीयन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है और यह कार्यालयीन समय में किया जा सकता है। पंजीकृत उम्मीदवारों को भर्ती पूर्व कौशल विकास और शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा, जो उन्हें सेना की कठिन चुनौतियों के लिए तैयार करेगा।

Published on:

07 Oct 2025 09:53 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / Indian Army: बस्तर के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन

