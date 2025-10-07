Indian Army: बस्तर के युवाओं को भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका, जल्दी करें आवेदन

यह कदम न केवल उनकी शारीरिक दक्षता बढ़ाएगा, बल्कि सेना में भर्ती होने की संभावनाओं को भी मजबूत करेगा। कंप्यूटर परीक्षा पास कर चुके बस्तर जिले के वे सभी उम्मीदवार, जो शारीरिक प्रशिक्षण में रुचि रखते हैं, उन्हें अपने उत्तीर्ण संबंधी दस्तावेजों के साथ जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, आड़ावाल, जगदलपुर में उपस्थित होना होगा।