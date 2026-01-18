तालाब बना मौत का कुआँ! दो की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम, क्रिकेट मैच के बाद लौट रहे थे युवक

दो की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दमphoto-patrika)
CG Accident News: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के समीप ग्राम कालीपुर क्षेत्र में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे युवकों की स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर कालीपुर स्थित तालाब में जा गिरी। इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए।
जानकारी के अनुसार, हादसे में मृत हुए युवक वाहन की आगे की सीट पर बैठे हुए थे। मृतकों की पहचान भावेश नागे, शेखर नागे और मनीष नेवार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सभी युवक स्कॉर्पियो से करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तालाब की बंड पर बनी सड़क से होते हुए जगदलपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और स्कॉर्पियो सीधे तालाब में जा गिरी।
तालाब में गिरते ही स्कॉर्पियो के कांच लॉक हो गए, जिससे चालक समेत दो लोग वाहन के भीतर ही फंस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह पांच लोगों को बाहर निकाला।
घायलों को तत्काल महारानी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मनीष नेवार ने दम तोड़ दिया। अन्य चार घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।
