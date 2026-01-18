18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बस्तर

तालाब बना मौत का कुआँ! दो की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम, क्रिकेट मैच के बाद लौट रहे थे युवक

CG Accident News: क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे युवकों की स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर कालीपुर स्थित तालाब में जा गिरी। इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए।

less than 1 minute read
Google source verification

बस्तर

image

Shradha Jaiswal

Jan 18, 2026

दो की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दमphoto-patrika)

दो की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दमphoto-patrika)

CG Accident News: छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर शहर के समीप ग्राम कालीपुर क्षेत्र में शनिवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। क्रिकेट मैच खेलकर लौट रहे युवकों की स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर कालीपुर स्थित तालाब में जा गिरी। इस हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य लोग घायल हो गए।

CG Accident News: आगे की सीट पर बैठे थे मृतक

जानकारी के अनुसार, हादसे में मृत हुए युवक वाहन की आगे की सीट पर बैठे हुए थे। मृतकों की पहचान भावेश नागे, शेखर नागे और मनीष नेवार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सभी युवक स्कॉर्पियो से करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तालाब की बंड पर बनी सड़क से होते हुए जगदलपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और स्कॉर्पियो सीधे तालाब में जा गिरी।

कांच लॉक होने से अंदर फंसे लोग

तालाब में गिरते ही स्कॉर्पियो के कांच लॉक हो गए, जिससे चालक समेत दो लोग वाहन के भीतर ही फंस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद वहां मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए किसी तरह पांच लोगों को बाहर निकाला।

घायलों को तत्काल महारानी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मनीष नेवार ने दम तोड़ दिया। अन्य चार घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की पड़ताल की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

18 Jan 2026 12:20 pm

Published on:

18 Jan 2026 12:19 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bastar / तालाब बना मौत का कुआँ! दो की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम, क्रिकेट मैच के बाद लौट रहे थे युवक

बड़ी खबरें

View All

बस्तर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Tele Law: अब बस्तर के गांवों में वीडियो कॉल पर मिलेंगे वकील, ‘टेली-लॉ’ योजना से घर बैठे सुलभ हुआ न्याय

Tele Law: अब बस्तर के गांवों में वीडियो कॉल पर मिलेंगे वकील, 'टेली-लॉ' योजना से घर बैठे सुलभ हुआ न्याय
बस्तर

दंतेवाड़ा में 63 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, बंदूक छोड़ विकास की राह पर चलने का फैसला, CM साय ने कहा…

दंतेवाड़ा में 63 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण(photo-AI)
बस्तर

मिशन 2026 से बस्तर में बड़ा बदलाव

मिशन 2026 से बस्तर में बड़ा बदलाव(photo-patrika)
बस्तर

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में विधायक की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला, दोनों हाथों की नसें कटी

CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले में विधायक की पत्नी पर धारदार हथियार से हमला, दोनों हाथों की नसें कटी
बस्तर

धर्मांतरण के खिलाफ सड़क पर उतरा हिंदू समाज

धर्मांतरण और हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में फरसगांव में शौर्य जागरण यात्रा, गूंजे जय श्रीराम के नारे...(photo-patrika)
बस्तर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.