तालाब बना मौत का कुआँ! दो की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम, क्रिकेट मैच के बाद लौट रहे थे युवक

जानकारी के अनुसार, हादसे में मृत हुए युवक वाहन की आगे की सीट पर बैठे हुए थे। मृतकों की पहचान भावेश नागे, शेखर नागे और मनीष नेवार के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सभी युवक स्कॉर्पियो से करीब 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तालाब की बंड पर बनी सड़क से होते हुए जगदलपुर की ओर आ रहे थे। इसी दौरान चालक का वाहन से नियंत्रण हट गया और स्कॉर्पियो सीधे तालाब में जा गिरी।