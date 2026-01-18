स्कूल के पीछे चल रहा था ये काम… बोधघाट पुलिस ने तोड़ा नशा सप्लाई का जाल, 12 लाख की नशीली कैप्सूल जब्त

Drug Bust in CG: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ‘नशामुक्त बस्तर’ अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बोधघाट थाना पुलिस ने स्कूल के पीछे नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे एक शातिर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल जब्त की गई हैं, जिनकी बाजार कीमत 12 लाख 86 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है।