स्कूल के पीछे चल रहा था ये काम... बोधघाट पुलिस ने तोड़ा नशा सप्लाई का जाल, 12 लाख की नशीली कैप्सूल जब्त(photo-AI)
Drug Bust in CG: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ‘नशामुक्त बस्तर’ अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बोधघाट थाना पुलिस ने स्कूल के पीछे नशीली दवाओं की तस्करी कर रहे एक शातिर आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल जब्त की गई हैं, जिनकी बाजार कीमत 12 लाख 86 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मिशन ग्राउंड स्कूल के पीछे एक व्यक्ति नशीली दवाओं की खेप खपाने की फिराक में घूम रहा है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए बोधघाट थाना पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दबिश दी और संदिग्ध अवस्था में घूम रहे मोहम्मद सिराज को हिरासत में लिया।
पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके पास से 240 नग ट्रामाडोल व स्पास्मो प्रॉक्सीवोन कैप्सूल बरामद किए गए। जब्त नशीली कैप्सूल की खुदरा बाजार में अनुमानित कीमत ₹12,86,400 आंकी गई है। पुलिस ने मौके पर ही पूरा माल जब्त कर लिया।
जांच के दौरान सामने आया है कि मोहम्मद सिराज नशे के अवैध कारोबार का पुराना खिलाड़ी है। आरोपी वर्ष 2023 में भी NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद उसने दोबारा नशीली दवाओं की तस्करी शुरू कर दी थी।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है।
