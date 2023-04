क्या ड्राई स्किन गर्मी में भी सताती है? जानिए कारण और त्वचा को कोमल रखने के आसान उपाय

Summer Dry Skin : गर्मी का मौसम आते ही देर तक घर से बाहर रहने का बहाना मिल जाता है। घूमना- फिरना, दोस्तों से मिलना, हैंगऑउट करना इन सब में घर से बाहर ज्यादा समय बीतता है। ऐसे में तेज धूप, मच्छर, मक्खी और धूल मिट्टी के संपर्क में आने से बदन पर रेश, खुजली, एक्ने और ड्राई स्किन होने की सम्भावना होती है। इस आर्टिकल में कुछ असरदार रेमेडीज (quick remedies) सुझाई है जिनकी मदद से आप गर्मी के मौसम का खुल कर मजा ले सकते हैं।

Beat the Dryness: Quick Remedies to Keep Your Skin Moisturized and Glowing