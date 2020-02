Get Glowing Skin: इन 5 घरेलू नुस्खों से पाएं चमकदार हेल्दी त्वचा

Get Glowing Skin: लेमन जूस एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है। विटामिन सी से भरपूर, नींबू का रस आपके चेहरे पर काले धब्बे हटाने के लिए जादू की औषधि हो सकता है...

Get Glowing Skin In Hindi: खूबसूरत मुलायम त्वचा की चाहत हर किसी को होती है। लेकिन काले धब्बे या झाइयां त्वचा की आम समस्या है जो लगभग हर किसी के चेहरे पर किसी न किसी समय होती है। त्वचा पर काले धब्बे आमतौर पर हाइपरपिग्मेंटेशन का परिणाम होते हैं। डार्क स्पॉट शरीर के किसी भी हिस्से पर विकसित हो सकते हैं, लेकिन अक्सर उन भागों में सबसे आम होते हैं, जो अक्सर सूर्य के संपर्क में आते हैं जैसे कि हाथ, चेहरे, पीठ और कंधे। शरीर में हार्मोनल परिवर्तन मेलास्मा को ट्रिगर कर सकते हैं, तो त्वचा की बेजान और कालापन देने की स्थिति है। अन्य कारक जो त्वचा पर काले धब्बे में योगदान कर सकते हैं, वे मुँहासे, लिवर की खराबी, कुपोषण, आदि हो सकते हैं। अनगिनत कॉस्मेटिक उत्पाद हैं जो काले धब्बे से लड़ने में आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन उनसे साइड इफेक्ट होने का खतरा भी रहता है । अगर आप चाहे तो घर में रह कर भी अपनी त्वचा की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। आज हम आपको बताते हैं उन 5 घरेलू उपायों के बारे मे जो आपकी त्वचा के काले धब्बों को दूर करेंगे ( Home Remedies For Glowing Skin ) वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के:-

Honey For Glowing Skin

शहद: आप नींबू या जैतून के रस में शहद मिला सकते हैं। इस मिश्रण को अपने चेहरे पर लगाने से आपकी त्वचा की बाहरी परत पर मौजूद मृत कोशिकाएं हट जाएंगी।

Lemon Juice For Glowing Skin

लेमन जूस: यह एक प्राकृतिक ब्लीचिंग एजेंट है। विटामिन सी से भरपूर, नींबू का रस आपके चेहरे पर काले धब्बे हटाने के लिए जादू की औषधि हो सकता है।

Yogurt Face Pack For Glowing Skin

दही फेस पैक: दही लैक्टिक एसिड का समृद्ध स्रोत है, जो एक प्राकृतिक हल्का एजेंट है। आप प्राकृतिक रूप से काले धब्बों से लड़ने के लिए दही, दलिया और नींबू के साथ एक फेस पैक बना सकते हैं।

Aloe vera For Glowing Skin

एलो वेरा: एलोवेरा काले धब्बों के खिलाफ एक प्राकृतिक उपचार है। काले घेरे पर ताजा एलोवेरा जेल लागू करें और इसे कुछ समय के लिए छोड़ दें। फिर गुनगुने पानी से धो लें।

Avocados For Glowing Skin

मसला हुआ एवोकैडो: एवोकैडो में ओलिक एसिड और विटामिन सी होते हैं, जो इसे त्वचा रंजकता के खिलाफ आपका सबसे अच्छा हथियार बनाते हैं।