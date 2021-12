Beauty Tips: एंटीसेप्टिक गुणों से युक्त टमाटर का इस्तेमाल ब्‍लैकहैड्स को दूर करने के लिए किया जा सकता है। इसके लिए आप कटोरी में एक छोटे टमाटर को मैश करके सोने से पहले इसे अपने चेहरे पर लगाकर रात भर के लिए छोड़ दें।

Home Remedies To Get Rid Of Blackheads In Hindi