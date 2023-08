गर्म पानी से फेस धोने की गलती कभी न करें , नहीं तो करना पड़ेगा इन परेशानियों का सामना

जयपुरPublished: Aug 17, 2023 11:09:46 pm Submitted by: Anjali pratap singh

Never make the mistake of washing your face with hot water: बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर मौसम में गर्म पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। नहाने के अलावा वह अपने चेहरे को धोने के लिए भी गर्म पानी का ही इस्तेमाल करते है। आपको बात दें कि फेस पर डेली गर्म पानी के इस्तेमाल से स्किन डैमेज हो जाती है। आप सोचते है की गर्म पानी से फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है ये आपको बहुत बड़ी भूल होती है । जबकि गर्म पानी के डेली इस्तेमाल से आपको बहुत सी स्किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है ।

