Skin Whitening Food: खुबानी खाएं गाेरी, खूबसूरत और चमकदार त्वचा पाएं

Skin Whitening Food: आप अपनी त्वचा काे जवां और खूबसूरत बनाए रखने के लिए किसी खास फूड की तलाश में हैं ताे समझिए आपकी तलाश पूरी हाे गई हैं। जीहां, खुबानी एक ऐसा फल है जिसे खाने से आपकी त्वचा लम्बे समय खूबसूरत और जवान रह सकती है।न्यूट्रीशनिस्ट भी व चमकदार त्वचा के लिए नियमित खुबानी खाने की सलाह देते हैं। उनके मुताबिक इसमें ऐसे तत्त्व हैं जो त्वचा को पोषण और ताजगी ( Skin Care Tips ) देते हैं। इसमें ऐसा खास तेल भी मौजूद है जो त्वचा की कोशिकाओं का पुनर्निर्माण करता है। यह तेल हल्का होता है साथ ही इसमें चिकनाई नहीं होती। ऐसे में इसे खाना फायदेमंद है। अमरीकी यूनिवर्सिटी के अनुसार मौसम के अनुसार इसे रोजाना खाया जा सकता है। खुबानी कई विटामिन्स (ए, सी, ई) से समृद्ध होती है, जो त्वचा के लिए एंटी-एजिंग और ब्यूटी एजेंट के रूप में काम करती है। आइए जानते हैं इनसे बारे में ( Skin Care Tips In Hindi ) :-

खुबानी फेस पैक से बढ़ाए चमक ( Apricots Benefits For Skin ) :-

- दो चम्मच शहद , खुबानी का गुदा दो चम्मच, बादाम तेल आधा चम्मच, नींबू का रस आधा चम्मच। सभी काे अच्छे से मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं।15-20 मिनट के लिए पेस्ट को चेहरे पर लगे रहने दें।फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें।यह काम हफ्ते में दो बार कर सकते हैं।



एंटी-एजिंग फेस पैक ( Anti Ageing Face Pack )

खुबानी का एंटी - एजिंग फेस पैक बनाने के लिए तीन से चार पके हुए खुबानी के फल, जैतून तेल की तीन से चार बूंदें या नींबू का रस लें। खुबानी का छिलका उतार कर उसके गुदे के साथ जैतून का तेल या नींबू का रस मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें।अब तैयार पेस्ट को पूरे चेहरे पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के लिए इसी अवस्था में छोड़ दें।इसके बाद साफ ठंडे पानी से चेहरे को धो लें।

फायदे ( Skin Whitening Food ) :-

खुबानी में विटामिन-सी, ए, ई और के की अच्छी मात्रा होती है, जो त्वचा के लिए एक कारगर एंटी-एजिंग एजेंट के रूप में काम करते हैं ।ये नई कोशिकाओं के विकास में मदद करते हैं। वहीं, विटामिन-सी शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है।

खुबानी का तेल ( Apricot Oil For Skin )

विटामिन-सी और ए से भरपूर होने के कारण खुबानी का तेल संवेदनशील त्वचा के लिए कारगर माना जाता है। यह एंटीइंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुणों से समृद्ध होता है, जो त्वचा संक्रमण से आपको निजात दिला सकता है ।

कैसे करें इस्तेमाल ( How To Use Apricot Oil For Glowing Skin )

खुबानी के तेल को आप एसेंशियल ऑयल के साथ मिलाकर त्वचा संक्रमण को ठीक करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा होगा कि आप संक्रमित त्वचा के लिए खुबानी का तेल डॉक्टर के परामर्श पर ही इस्तेमाल करें।