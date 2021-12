Beauty Tips: स्वस्थ त्वचा के लिए सेब के सिरके का इस तरह करें इस्तेमाल

Beauty tips: इस उपाय को करने के लिए आप एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर में 2 चम्मच पानी मिलाकर इसे कॉटन बॉल की मदद से मुहासों पर लगाएं और करीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दें।

Uses of Apple-Cider-Vinegar for Skin In Hindi