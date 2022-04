Multani Mitti Benefits: मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे जानकर आप हो जाएंगे हैरान, त्वचा और बालों के लिए होता है फायदेमंद

Multani Mitti Benefits: मुल्तानी मिट्टी त्वचा और बालों के लिए काफी फायदेमंद साबित होती है। मुल्तानी मिट्टी मिनरल्स से भरपूर होती है। इस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में एल्यूमीनियम सिलिकेट पाया जाता है, जो कई तरह के लाभ प्रदान करती हैं। मुल्तानी मिट्टी तमाम स्किन की समस्याओं को दूर करने में मदद करती है।

Multani Mitti Benefits: मुल्तानी मिट्टी को स्किन और बालों पर लगाने से बहुत ही सारे फायदे मिलते हैं। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी स्किन को चिकना, चमकदार, डार्क स्पॉट घटाने और स्किन टोन को सुधारने में मददगार साबित होती है। साथ ही ये आपकी स्किन से हर किस्म के ऑयल, धूल-मिट्टी और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद करती है और स्किन को क्लीन कर मिनटों में शाइनिंग देती है। मुल्तानी मिट्टी पोषक तत्व प्रदान करती है। इससे त्वचा ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और त्वचा टाइट रहती है। तो आइए जानते हैं मुल्तानी मिट्टी से स्किन और बालों को मिलने वाले फायदे के बारे में

Amazing benefits of applying multani mitti for skin and hair