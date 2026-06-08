Priyanka Chopra की मम्मी ने शेयर किया एक्ट्रेस का फेवरेट होममेड उबटन, जानें बनाने की विधि

इसके बाद उबटन की रेसिपी शेयर करते हुए वे बताती हैं, “हम दो चम्मच बेसन लेते हैं। इसमें थोड़ी सी मलाई डालती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। (मलाई) थोड़ी सी ही डालनी है, नहीं तो ज्यादा ऑयली हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा दही भी डालती हूँ, क्योंकि धूप में रहने के कारण मुझे थोड़ा ब्लीचिंग इफेक्ट अच्छा लगता है; प्लस इसमें विटामिन सी और लैक्टिक एसिड है, जो मेरी स्किन के लिए बहुत बढ़िया है। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, ताजा दही बेहतर है। और सीक्रेट इंग्रीडिएंट जो इन्फ्लेमेशन, इंफेक्शन, बॉइल्स और एक्ने को रोकता है उसके लिए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। यह मेरी ड्राई स्किन के लिए है और इन सबको घोलने के लिए मैं ठंडा दूध डालती हूँ।”