Beauty Mistakes To Avoid: अगर चाहती हैं हमेशा जवान दिखना, तो ये स्किन केयर मिस्टेक्स न दोहराएं

Beauty Mistakes To Avoid: अक्सर हम अपने ब्यूटी रूटीन में कुछ छोटी-छोटी गलतियां करते रहते हैं, जिससे स्किन डल दिखती है और चेहरा उम्र से ज्यादा दिखने लगता है। यहां 8 ऐसी ब्यूटी मिस्टेक्स हैं, जिन्हें अवॉइड करना आपकी स्किन के लिए फायदेमंद रहेगा।

भारत

MEGHA ROY

Aug 11, 2025

beauty tips, beauty sleep, skin care tips , Beauty Mistakes To Avoid,
Skincare mistakes that cause aging फोटो सोर्स – Freepik

Beauty Mistakes To Avoid For Healthy Skin: हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी स्किन हमेशा जवां, हेल्दी और ग्लोइंग नजर आए। इसके लिए लोग कई तरह-तरह के टिप्स को फॉलो करते हैं, खासकर लड़कियां, लेकिन असर शायद ही दिखते हैं। लेकिन आपको पता है, कई बार हम अपनी डेली लाइफस्टाइल में कुछ गलतियां ऐसी करते हैं, जिनसे हमें उम्र से पहले बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। अगर आप लंबे समय तक अपनी स्किन को यंग और ग्लोइंग रखना चाहते हैं, तो इन 8 गलतियों से जरूर बचें। आइए जानते हैं उन 8 ब्यूटी मिस्टेक्स को।

सनस्क्रीन न लगाना (Not applying sunscreen)

धूप की हानिकारक किरणें स्किन को समय से पहले बूढ़ा बना सकती हैं। बिना सनस्क्रीन के बार-बार धूप में निकलना झुर्रियों, डार्क स्पॉट्स और स्किन की कसावट कम होने का कारण बनता है। इसलिए मौसम कोई भी हो, रोज सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

ज्यादा एक्सफोलिएशन करना (Exfoliating too much)

एक्सफोलिएशन डेड स्किन हटाने के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा रगड़ना या बार-बार करना स्किन की नैचुरल प्रोटेक्शन लेयर को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे स्किन पतली और सेंसेटिव हो जाती है।

मॉइस्चराइजर न लगाना (Not applying moisturizer)

ड्राई स्किन न केवल डल दिखती है बल्कि एजिंग प्रोसेस को भी तेज करती है। रोजाना मॉइस्चराइजर लगाने से स्किन हाइड्रेटेड, स्मूद और यंग बनी रहती है।

गर्दन की स्किन को नजरअंदाज करना(Ignoring the skin of the neck)

ज्यादातर लोग सिर्फ चेहरे पर क्रीम लगाते हैं और गर्दन को भूल जाते हैं, जबकि गर्दन की स्किन भी नाजुक होती है और जल्दी एजिंग दिखाती है। फेस के साथ-साथ गर्दन की देखभाल भी जरूरी है।

स्ट्रॉन्ग स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल (Use of strong skincare products)

ज्यादा केमिकल या अल्कोहल वाले प्रोडक्ट्स स्किन की नमी छीन सकते हैं, जिससे ड्राइनेस और इरिटेशन होती है। बेहतर है कि सॉफ्ट और मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट्स का चुनाव करें।

आई क्रीम को जोर से लगाना (Applying eye cream vigorously)

आंखों के आसपास की स्किन बहुत पतली और नाजुक होती है। इसे जोर से रगड़ने से फाइन लाइन्स जल्दी आ सकती हैं। हमेशा रिंग फिंगर से हल्के हाथों से क्रीम लगाएं।

मेकअप उतारे बिना सोना (Sleeping without removing makeup)

रात को मेकअप उतारे बिना सोने से पोर्स बंद हो जाते हैं, गंदगी और पॉल्यूशन स्किन में जम जाते हैं, जिससे पिंपल्स और डलनेस बढ़ सकती है। इससे स्किन की नाइट रिपेयर प्रोसेस भी प्रभावित होती है।

पर्याप्त नींद न लेना (Not getting enough sleep)

कम सोने से स्किन रिपेयर नहीं हो पाती, जिससे डार्क सर्कल्स, फीकी रंगत और थकी-थकी स्किन नजर आती है। रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना स्किन के लिए जरूरी है।

Updated on:

11 Aug 2025 03:18 pm

Published on:

11 Aug 2025 03:13 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Beauty Mistakes To Avoid: अगर चाहती हैं हमेशा जवान दिखना, तो ये स्किन केयर मिस्टेक्स न दोहराएं

